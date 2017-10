David Ramírez: 'Tenemos un gran equipo para pelear el campeonato'

El delantero de Saprissa, David Ramírez, afirmó que la primera meta del club es avanzar a la cuadrangular y, una vez clasificado, entrar en una carrera corta por el liderato.

El primer lugar lo tiene el Herediano con 34 puntos, seis unidades más que el Monstruo.

¿Cuánto le ha costado volver al protagonismo en el equipo?

En esta nueva etapa he venido con una mentalidad de aportar al grupo, de trabajar al 100% y me he sentido bien. En lo personal, siempre quiero mejorar e intentar hacer algo diferente para ayudar al equipo y dependemos de todos.

¿Cómo ha sentido la percepción del saprissismo hacia usted?

La verdad le agradezco mucho a la afición, vengo haciéndolo bien y me entrego al máximo. He escuchado buenos comentarios en el estadio y eso me motiva. La única forma de agradecer es dándolo todo en la cancha y aportarle al grupo.

En las dos semanas que vienen enfrentan rivales directos y, de ganar, podrían garantizar la clasificación. ¿Cómo toma estos encuentros?

Son los partidos importantes que debemos ganar, en Limón no tuvimos un buen juego y el domingo es la oportunidad para hacernos sentir en nuestra cancha y ganar todos los partidos que se vengan. Una meta es entrar a la cuadrangular.

La meta es la cuadrangular, pero ¿ven ustedes posibilidades de meterse en el liderato?

La clasificación está muy cerca y es lo primero, con eso nos quitamos la presión y luego podemos pensar en el liderato, vamos paso a paso, sabemos que no hay nada imposible, podemos llegar al primer lugar, pero hay que respetar mucho al Herediano, pero si hacemos bien las cosas y puntuamos partido a partido, estaremos más cerca. Aquí lo primordial es entrar en la cuadrangular, que es un campeonato aparte.

¿Es tan fuerte el Herediano actual para tener tanta diferencia sobre el resto y marchar invicto?

Ellos tienen un buen equipo, con un gran entrenador. Vienen haciendo las cosas bien y lo han demostrado en los últimos años. Nosotros creemos en lo de nosotros, porque Saprissa es un equipo grande y bueno. Los dos somos equipos fuertes, lo hemos demostrado en el torneo. Ojalá que sea así en la cuadrangular y podamos dar buen espectáculo a fin de año; siento que hemos trabajado bien para buscar el campeonato y lo vamos a pelear.

En el torneo pasado Saprissa llegó a la final y fue superado por el Herediano, en este campeonato los dos clubes luchan por el liderato. ¿Tienen con qué darle pelea al Team?

Sí, claro que sí. Estamos fuertes, tenemos grandes jugadores y sabemos la calidad que tenemos cada uno de nosotros. Lo importante es el compromiso, todos trabajamos muy bien y pienso que sí tenemos un gran equipo para pelear el campeonato.

¿Se empieza de cero en la cuadrangular?

La cuadrangular es un campeonato aparte, debemos hacernos fuertes, sabemos el potencial que tenemos en esa fase y nuestro objetivo es quedar campeones; vamos todos hacia el mismo norte.

¿Cómo toman en el equipo el goleo repartido entre delanteros, volantes y defensas?

Todos nos hacemos presentes en el gol, Julio Cascante lleva varios y está en la lista de goleadores, Marvin Angulo también, igual en mi caso, todos estamos aportando. Acá el único que gana es el grupo, todos tenemos la capacidad de anotar.