David Patey califica a Herediano como equipo 'mañoso, pero honrado'

El amor por el Herediano y su capacidad administrativa hacen que el presidente de Fueza Herediana, David Patey, confíe a muerte en su gerente general, Jafet Soto Molina, y en las decisiones que se toman en la parte administrativa y financiera.

El estadounidense destacó las virtudes de Soto y asegura que la polémica es producto de la pasión y lo que le pone picante al fútbol. Comenta que todo lo que tenga que ver con la parte administrativa se toma en conjunto con la directiva.

"Jafet es un empresario, es una persona muy ordenada, trabaja mucho y es un herediano de sepa. Jafet ya echó a perder la amistad con sus amigos saprissitas y liguistas, pero gracias a él tenemos a un Herediano fuerte", asegura Patey, quien bajo su gestión ha visto coronarse en cuatro ocasiones al Team, incluida su estrella número 26.

Patey destaca la personalidad de su gerente y de su entrenador, Hernán Medford, de quienes admira su fuerte carácter y que siempre dicen las cosas de frente.

"Me parece que la polémica es el éxito de este deporte. Lo que genera el 'me cae mal' y las discusiones son parte del negocio del fútbol, es la pasión, es lo que le pone picante. Jafet y Hernán suben el rating con sus declaraciones y eso nos ayuda a todos. En el fútbol los necesitamos. Si, por ejemplo, a Saprissa no le gusta, que traiga a Jorge Alarcón de nuevo para que defienda sus intereses, porque así se subirá el rating".

El jerarca de Fuerza Herediana también explicó cómo tienen una planilla más 'barata'. Reiteró que ellos no pagan caprichos a sus futbolistas, pero les dejan salir al exterior cuando les sale una oportunidad y eso se estipula en los contratos.

"Tenemos un equipo mañoso pero honrado, un grupo con espuela. El tigre deja la raya en el piso cuando camina. Nosotros somos brillantes negociando los contratos, porque cada jugador que juega con nosotros tiene estipulado que va a poder negociar una oferta en el exterior cuando le salga y nosotros no le vamos a poner obstáculos como otros equipos, pues si va a ganar hasta diez veces de lo que gana con nosotros se lo merece", manifiesta Patey.

El presidente de Fuerza Herediana agrega que el dinero de los patrocinadores se utiliza para pagar a los jugadores y un staff de trabajo que es de solo 14 personas que trabajan con todo el corazón por la institución.

"Los patrocinadores son apuntadísimos, tenemos futbolistas que tienen contratos muy beneficiosos que desean estar en el club. Además, nuestros empleados siempre están trabajando entre partido y partido en todo lo se refiere al club. Nosotros solo tenemos a un gerente como lo es Jafet Soto que lo hace todo, pero otros equipos tienen muchos", aseguró Patey.

En cuanto a tener un estadio nuevo, como muchos aficionados se lo piden, el estadounidense fue claro: "Es cierto que el estadio no es el más bonito del país, pero hay que recordar que el inmueble es de la Asociación y la tierra es de la municipalidad. Entonces, yo les pregunto a los aficionados. Qué prefieren, ¿qué invirtamos en un estadio bonito o en jugadores buenos para ganar campeonatos?", puntualizó Patey.