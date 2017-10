Dave Myrie pasó de ser el más criticado de Saprissa, a la solución de José Giacone

En el último día de inscripciones, el timonel generaleño José Giacone decidió incorporar al equipo a Dave Myrie. Después de una turbulenta etapa como central en el Saprissa, el argentino avaló su concentración, con la condición de que siguiera jugando como zaguero, pese a lo sucedido en la S.

Como solo tenía a los centrales titulares, Keylor Soto y Porfirio López, el entrenador conversó con Myrie y le pidió que jugara en la línea de cuatro, con las exigencias de acomodarse a la coordinación en los movimientos y mantener la concentración siempre, para cumplir en uno de los planteles con más protagonismo en el certamen.

Myrie resultó ser la solución de Giacone cuando Porfirio se ausentó por una dolencia. Disputó como titular los enfrentamientos ante Saprissa (1-2) y Grecia (0-3), en los que el equipo sumó dos victorias fuera de casa.

"Es un jugador que me gusta por sus características físicas, de potencia. Después hay que acomodarlo tácticamente, decirle las premisas que tiene la línea de cuatro y trabajar sin quitarle las virtudes. Él se acopló con muy poco trabajo, eso habla de la inteligencia del muchacho, no le pesó estar acá", apuntó Giacone.

Myrie se lo toma con calma. Sentado en el banquillo, aún transpirando después de la goleada frente a Grecia, reconoce que a su edad (29 años) asume la crítica como parte de su proceso de crecimiento.

No cuestiona la decisión de Saprissa de separarlo y, por el contrario, agradece a los morados haberle permitido realizar el proceso de recuperación de su lesión en el club.

También confiesa que cometió fallos graves que en un equipo grande son imperdonables.

"Cuando uno se equivoca dos veces lo castigan, pero es parte de. La experiencia la tengo porque he jugado en Herediano, en Saprissa y la Liga, no es algo que me afecte, soy un jugador maduro", recalcó Myrie.

No le molesta jugar como defensor central, un puesto que le ha tocado asimilar en los últimos torneos. Primero fue Carlos Watson quien lo utilizó, a ratos, cuando militó en el Uruguay.

Después repitió en Saprissa, en donde fue traído para jugar allí por el propio Watson, quien lo defendió cuantas veces pudo en conferencia de prensa. Al final de la campaña, lo cesaron por bajo rendimiento.

Al futbolista no le preocupa. Dice que se ha ganado un respeto en el fútbol y se queda con las vivencias. También hace énfasis en la necesidad de pasar la hoja y aprender de los yerros para no volverlos a cometer.

"La verdad yo le digo al profesor (Giacone) que donde me ocupe trato de ayudar. Siempre he ido para adelante, a veces no van a salir bien las cosas, pero hay que trabajar para corregir los errores y ayudar a mi equipo. Uno sabe cuando hizo las cosas mal, pero hay que trabajar para que no suceda dos veces", agregó Myrie.