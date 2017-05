Dave Myrie, Anllel Porras y Mynor Escoe quedan fuera de Saprissa

Los movimientos en la planilla del Saprissa continúan: los jugadores Dave Myrie, Anllel Porras y Mynor Escoe quedaron fuera del equipo.

Myrie se encuentra con una lesión en su rodilla izquierda que necesitaría de operación, según detalló el propio futbolista.

El futbolista hizo su balance de la campaña, en la que fue el noveno jugador más utilizado en este torneo por Carlos Watson con 1.670 minutos y fue expulsado en el primer juego de la final.

"No fue la mejor temporada para mí, podía dar más, aún así llegamos a una final, que todos queríamos ganar, pero no se dio desgraciadamente. A pesar de todos los jugadores que se fueron, que eran una base, hay que tomar lo positivo, se hizo bien", comentó Myrie a La Nación.

En criterio del futbolista, en su contra pudo pesar el cambio de posición, puesto que es lateral derecho y jugó de defensor central.

"Podría ser que eso pesara, pero uno como futbolista siempre quiere jugar. Se me abrió esa posibilidad y le dije al entrenador que con mucho gusto podría jugar ahí. Yo soy polifuncional, pero creo que lo que pasó, pasó. Uno tiene que ver hacia el frente, traté de aportar lo que podía hacer de la mejor manera. Se cometieron algunos errores que no se pueden cometer en un club como Saprissa, pero así es esto, a veces se está bien con la afición y en otras no; eso le pasa a cualquier jugador y no lo veo como algo que me afecte", agregó.

Al ser consultado si los seguidores morados son muy exigentes, respondió: "Los hinchas quieren lo mejor para su equipo, que todos jueguen bien y cuando se comete un error, como me pasó en el partido ante Herediano, la gente se pone a pensar que yo jugué ahí y esas cosas. Yo siempre traté de aportar lo más que pude. Uno siempre trata de jugar bien y aportar".

Además, Allel Porras quedó fuera del club luego de una reunión este lunes por la tarde. Porras solo jugó 868 minutos en todo el torneo y marcó tres dianas en el Verano 2016.

Además, Mynor Escoe también quedó fuera del plantel morado. El atacante no logró anotar en los 175 minutos que disputó en el certamen anterior.

Todos ellos se unieron a la baja de Hansell Arauz, quien dejó la institución la semana pasada.

Los morados habían anunciado días atrás la renovación de Heiner Mora, Mariano Torres y Anderson Leite.

Así como los fichajes de Luis Stewart Pérez y Lemark Hernández.

Caso Ronchetti. Este martes se definirá el futuro del delantero uruguayo Fabrizio Ronchetti.

La Nación conoció que el representante de Ronchetti, Diego Aguilar, se reunirá con los tibaseños este martes para definir el futuro de su futbolista.

El artillero finalizó su vínculo contractual con cinco goles en el Verano 2017 y solo concretó cinco dianas en 24 partidos disputados. En total, jugó 1.674 minutos; es decir, marcó un tanto cada 334 minutos.