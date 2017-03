Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Danny Carvajal: 'A uno no le dan los méritos'

Deportes Danny Carvajal: 'A uno no le dan los méritos'

"Si Danny tiene seis partidos consecutivos sin recibir goles, es que no le rematan. Si Saprissa es campeón, es que no le rematan. Si lo llaman a la Selección, es porque otro está lesionado. Yo creo que uno intenta esforzarse, hacer las cosas bien".

Con esta reflexión el guardameta Danny Carvajal resume el sentimiento que le embarga.

Cinco años después de llegar al conjunto morado, donde cosecha cuatro títulos nacionales, parecen no ser suficientes para acallar las críticas.

"Uno está aquí en Saprissa y sabe que todos los domingos el portero siempre estará bajo la lupa y debe esforzarse. A mí no me molestan las críticas, porque uno sabe cómo es esto, sino que a uno no le dan los méritos, ni se reconoce su trabajo", comentó Carvajal.

El portero saprissita confiesa que pese su buen rendimiento y lo mostrado en el cuadro morado todavía no se siente respaldado, a pesar de su labor en medio de los tres palos.

LEA: Saprissa hinca al Herediano y se fortalece en la pelea por el liderato

"Uno intenta esforzarse, hacer las cosas bien y el reconocimiento siempre lo espero, pero en mi caso ese reconocimiento viene de mi familia, quienes para mí son los más importantes", agregó Carvajal.

Para el portero saprissista no es una cuestión de injusticia, pero sí le gustaría dejar en claro cuál es el nivel que ha demostrado vistiendo la camiseta morada.

"Son cosas que uno no entiende, porque son cinco años en la institución y tengo cuatro título nacionales, pero las cosas siguen igual. Es claro que uno está atrás para colaborar, para ayudar al grupo y siempre me esforcé para dar lo mejor", afirmó Carvajal.

De momento, su carta de presentación para callar a sus detractores es el llamado a la Tricolor para enfrentar los partidos de la eliminatoria anteMéxico y Honduras, así como no recibir goles en cinco compromisos como titular en la escuadra morada, durante el Torneo de Verano.

"Creo que el llamado a la Selección Nacional se dio porque al profe (Óscar Ramírez) le gusta cuando el portero sabe manejar el juego con los pies. En la Uncaf, en Panamá, durante los entrenamientos traté de esforzarme en hacer bien los movimientos que a él le gustan del portero. Es un entrenador que le pone mucha atención a los porteros y cómo hacen las cosas", comentó Carvajal.

De momento, el cuidapalos espera hacer una buena labor en la Sele para retornar al Saprissa en la jornada 19 en el clásico nacional ante Alajuelense.

"Estamos contentos con la racha de cinco partidos sin recibir anotaciones (ante Pérez, Zeledón, Carmelita, Cartaginés, Limón y Herediano). Creo que me va a tocar volver para el clásico. En el torneo anterior tenía seis partidos sin que me anotaran y allí lo perdimos, por lo que espero está vez mantenerlo, pero es claro que lo más importante es que el equipo gane y alcanzar nuestros objetivos", puntualizó Carvajal.











Comparta este artículo Deportes Danny Carvajal: 'A uno no le dan los méritos' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Danny Carvajal: 'A uno no le dan los méritos' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.