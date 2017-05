Daniel Colindres, el único hombre con la etiqueta de indispensable en Saprissa

Jugador ha sido clave para los morados

Un domingo lluvioso después de un partido en Tibás, en la zona mixta del Ricardo Saprissa, un periodista le preguntó a Daniel Colindres qué pensaba de que la afición morada lo tuviera entre sus futbolistas predilectos, ya que antes un sector de la fanaticada no aprobaba su rendimiento.

La consulta no le hizo mucha gracias al jugador que, tras una mueca, resopló para responder: "Bueno...yo desde que volví a Saprissa he sido constante y he jugado bien, creo que he estado a la altura". Y giró la mirada para que otro reportero le formulara otra pregunta.

Aquel pasaje sucedió en el Invierno 2015, el semestre en el que logró seis tantos, hasta ese momento su máxima cuota goleadora, y cuando se convirtió en pieza clave para que la S se ciñera la corona 32 en su historial.

Año y medio después, el mediapunta no solo es una parte clave del andamiaje tibaseño, sino el único hombre con la etiqueta de indispensable en Saprissa.

El rendimiento mostrado en el Verano 2017 avala el rol de indiscutible de este jugador, de formación en el fútbol sala y origen alajuelense.

En este curso, Colindres metió 13 goles, repartió seis asistencias, cuatro de sus tantos le dieron 12 puntos al Monstruo y una vez salvó al equipo de caer al barranco (empató de forma agónica ante Santos en la presente fase cuadrangular).

Herediano fue la víctima más fresca del saprissista, quien marcó el tanto de la victoria 0-1 en la agonía del partido en el Rosabal Cordero.

"Los números dicen que Daniel Colindres es indispensable para Saprissa porque sus 13 goles pesan en resultados. Aparece en momentos cruciales y por eso considero que es bastante importante en el engranaje de Carlos Watson", opina Johnny Chaves, el técnico que el domingo se enfrentará a la S en Tibás.

Por acumulación de amarillas, el ariete morado no será rival de los santistas y en el papel, una ausencia muy visible para el campeón nacional.

"Es una baja sensible", remarcó Chaves, quien recordó que el jugador se trajo al suelo dos partidos en los que su club tenía la victoria entre manos.

Para el juego en el que Saprissa debe, primero ganar y, después golear, Waston no dispondrá del hombre que tuvo injerencia directa en el 47,5% de las 40 anotaciones facturadas por su equipo.

El timonel le quita fuego a la baja de Colindres y confía en que otro futbolista llene una vacante poco habitual y que solo se perdió uno de los 27 partidos de su club en el actual campeonato.

"Ha sido la historia de nosotros en el campeonato, estamos acostumbrados a las bajas por lesión y por tarjetas amarillas. Vamos a armar un equipo competitivo", sentenció el D. T.

Aporte goleador de Colindres desde el Verano 2014*

Torneo de Verano 2014: 3 goles

Torneo de Invierno 2014: 4 goles

Torneo de Verano 2015: 3 goles

Torneo de Invierno 2015: 6 goles

Torneo de Verano 2016: 3 goles

Torneo de Invierno 2016: 5 goles

Torneo de Verano 2017: 13 goles

* Regresó a Saprissa tras jugar un semestre en Puntarenas F. C.











