Daniel Casas, técnico de Belén: 'Este equipo se está rehusando a irse'

Cartago

Daniel Casas, técnico de Belén, no baja los brazos y asegura que sus jugadores tampoco lo hacen, ya que se sienten fuertes sin importar que son últimos de la general, con dos puntos menos que San Carlos a falta de un partido.

Los belemitas necesitan derrotar a Limón el próximo domingo a las 2 p. m., en el Colleya Fonseca y esperar que los sancarleños pierdan en su visita a Pérez Zeledón. Otro escenario que también les favorecería es que se impongan a los caribeños por dos goles de diferencia y que los Toros igualen en el Valle de El General; no obstante, ninguno de los panoramas parece sencillo.

¿Cómo visualiza el panorama que le queda a falta de una fecha y con el peligro de descender latente al ser últimos y tener dos puntos menos?

Sabemos que contamos con una última oportunidad de ganar y esperar lo que pasa con el rival que tenemos (San Carlos). Vamos a intentar hasta lo imposible para ganar. Queríamos el empate ante Cartaginés porque posiblemente con un punto nos salvábamos el otro domingo, pero estamos fuertes y más aún cuando veo las cosas que hacen.

Enfrenta en la última fecha a un Limón que llega sin chances de ganar la primera fase y que ha recibido ocho goles en dos juegos. ¿Qué partido espera?

No sé cómo va a estar Limón, pero tenemos que salir a ganar sin importar el rival. Este equipo se está rehusando a irse. Los muchachos están con una rebeldía tremenda y juegan al fútbol.

"Que me perdone el rival de hoy (miércoles), sé lo que se están jugando, pero perdieron el tiempo con la ayuda del árbitro y es muy feo lo que pasó. Sin embargo, Cartaginés necesitaba los puntos y al parecer el criterio era sacarlos de cualquier forma. Yo no soy así y es lo único que me molesta, porque esta es una gran institución (Cartaginés) y tiene equipo para ser primeros".

¿Cómo preparar al equipo para el juego que viene, sabiendo que se juegan el no descender?

Como lo hacemos siempre, con mucha capacidad para manejar nuestros conceptos, el orden y el buscar variantes ofensivas constantemente. Vamos a jugar contra un rival golpeado, pero para mí es el mejor equipo de todo este torneo, el más goleador y el más luchador. Lo que les pasó en las últimas fechas solo ellos lo saben, pero si Limón hubiera jugado en Limón hoy (miércoles) la historia podría haber sido diferente.

¿Realmente está satisfecho con el accionar de sus jugadores?

Sí. Anímicamente estamos bien, pero la pelota no entra. Estoy satisfecho con mis jugadores y eso me llena constantemente.

La fecha anterior perdieron luego de ir ganando 2 a 0, ahora caen por un error del arquero. ¿Cómo maneja la parte mental del equipo?

Los errores existen en el fútbol. Ante Cartaginés no sabemos si fue un error por parte del portero o un mal pique de la pelota, en mi criterio fue lo segundo. Apoyo a los honestos y Luis Torres lo es. Siento a mis jugadores muy fuertes en lo mental.

¿Cuál es el secreto para la última fecha?

Ganar, no hay más que eso. No pienso mucho en lo que pueda hacer San Carlos, nosotros debemos ganar.











