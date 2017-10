Daniel Colindres creció jugando en el perfil de su pierna débil

El volante del Deportivo Saprissa, Daniel Colindres, sabía que por el costado derecho era dominante, pero al enfrentar la banda izquierda tenía muchos problemas.

Por esta razón, Colindres se porpuso ser igual de punzante y profundo por los dos costados, algo que para este torneo se ha visto reflejado.

"Siempre trato de corregir errores, siempre trato de mejorar, de aprender. Voy poco a poco puliendo mi pierna más débil, que es la izquierda. Quiero ser un jugador más completo cada día", detalló Colindres.

El capitán morado aprendió que la potencia no es la clave a la hora de asistir a sus compañeros y se dio cuenta de que al leer la jugada es más sencillo tener réditos.

"Tal vez no entreno más horas, sino que a la hora de enfocarme para tirar el centro no le pego tan duro, trato de colocarlo, depende de las circusntancias, pero he tratado de mejorarlo", detalló Colindres.

Una pincelada de las virtudes de Colindres con su pierna más débil se presentó en el clásico ante Alajuelense, en el que el volante propició el primer gol de Saprissa.

"Me estaba marcando Salvatierra y veo que me regala la izquierda, la tiro larga y alzo la cabeza, veo a Mariano cerrando y la tiro ahí entre el punto de penal y el portero", narró el morado.

Colindres considera que en el Saprissa, el primero de los objetivos es amarrar la clasificación y si las matemáticas les ayudan luchar por el liderato.

"Lo primero es la clasificación y después el primer lugar. Vamos a enfocarnos en Grecia y sacar los tres puntos, luego el domingo mandar mensajes", detalló.

Para el habilidoso jugador, si el Herediano gana la primera fase del campeonato no hay motivos para pensar en que no pueden ser campeones.

"Hubo un torneo en el que la Liga hizo 53 puntos y nosotros fuimos campeones. Si logramos clasificar y Herediano queda en primer lugar vamos a tratar de forzar la final como ellos lo hicieron el torneo pasado", concluyó el mediocampista.

Saprissa se enfrenta este jueves a las 8 p. m. al Municipal Grecia en el Estadio Alejandro Morera Soto y el domingo recibe al Club Sport Herediano a las 11 a. m.