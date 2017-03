Daniel Colindres le ha dado a Saprissa el 33% de los puntos del Verano

Fútbol Nacional

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Daniel Colindres es el atacante de Saprissa más prominente en este Verano. Le ha dado al club el 33% de los 24 puntos del Verano.

Sus goles ante la Universidad de Costa Rica, San Carlos y Carmelita en dos oportunidades han sido fundamentales para que el campeón nacional esté en la segunda posición de la tabla luego de 13 partidos, a tres unidades de Limón y con un partido menos.

LEA: Anderson Leite no puede hacer fútbol hasta nuevo aviso

Es decir, el atacante morado le ha dado ocho puntos a la S pues fue por la mínima que su club triunfó en dos ocasiones frente a los verdolagas y ante la UCR, mientras que ante los Toros del Norte su dardo fue el 2-0 que luego terminó en 2-1 definitivo.

Lejos de vanagloriarse, Colindres asegura que "trabaja para el equipo". Quiere disfrutar su buen momento y aunque es el goleador del club —triplica en goles a Fabrizio Ronchetti— piensa primero en dar asistencias que en anotar.

Revela que es igual de autocrítico cuando finaliza bien una acción o falla la siguiente. Es de los futbolistas que analiza sus actuaciones con lupa y se exige en el entrenamiento para tener intensidad en los partidos.

Reconoce que la exigencia de estar en un club como el Monstruo le permite no bajar los brazos, pues tiene una ardua lucha para estar el once.

LEA: Saprissa afronta una semana clave para aspirar a la cima

"Acá trabajamos para dar siempre lo mejor de nosotros, para tener resultados, si no es un gol es una asistencia, pero tenemos que tratar de incidir en el resultado para poder seguir jugando, porque la competencia en el plantel es muy dura", comentó Colindres, luego de su actuación en el triunfo ante los carmelos.

Es claro que el fútbol es de momentos, por eso espera disfrutar que igualó su máxima cuota goleadora en un torneo de campeonato nacional con seis dianas.

"Las cosas llegan, para mí un gol es igual a una asistencia, siempre voy a servir al compañero mejor ubicado antes que pensar en el gol", acotó.

Considera que el club tiene mucho margen de mejora, máxime luego de fallar las ocasiones claras para anotar que tuvieron contra los dirigidos por Guilherme Farinha. "Tenemos que mejorar a la hora de concretar las que nos quedan".

Discrepa con el propio entrenador Carlos Watson, quien fue enfático al mencionar que Colindres es el punto más alto del plantel en la presente campaña.

"Desde que yo estoy acá –expresó Watson–, Colindres siempre ha competido alto y no baja para nada. No me extraña que esté en buen momento y tenga el gol. Su rendimiento siempre ha sido parejo, él es el punto alto del equipo o uno de los más altos".

Al ser consultado por el criterio del estratega, el futbolista le bajó el tono a los elogios y puso al grupo por delante de él.

"No, para nada, el punto más alto es el equipo. Yo veo trabajo para el grupo, no gana Daniel Colindres, gana o pierde Saprissa. Estoy enfocado en que el equipo gane", concluyó.











Comparta este artículo Deportes Daniel Colindres le ha dado a Saprissa el 33% de los puntos del Verano Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Daniel Colindres le ha dado a Saprissa el 33% de los puntos del Verano Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.