Daniel Cambronero: 'Lloré mucho y me deprimí al no jugar, pero siempre confié en Dios'

Los malos momentos, la decepción por no jugar y sentarse en el banco o en la gradería durante los partidos, son cosas del pasado para el arquero Daniel Cambronero.

Después de cuatro torneos cortos sin protagonismo, el guardameta florense volvió a ser la figura indiscutible bajo el marco del Team, al punto de ser el jugador que más minutos ha disputado en este certamen, con 900, todos como titular. Solo se perdió el duelo ante Liberia.

Además, el guardameta de 31 años recibió nueve goles en la primera vuelta, para un promedio de 0,90, es decir, menos de un gol por compromiso.

"Lo más difícil en ese tiempo en que no jugué fue esperar, no tener la continuidad que deseaba, pero sabía que no podía desesperarme, por eso nunca bajé los brazos, sabía que mi oportunidad llegaría como sucedió en este torneo, gracias a Dios", confesó Cambronero.

El meta rojiamarillo recordó que la perseverancia y la paciencia fueron sus principales aliados, aunque no niega que algunas veces decayó al llegar a su hogar.

"Realmente lo digo de corazón; lloré, lloré mucho y me deprimí al no jugar, pero siempre confié en Dios. Era duro trabajar toda la semana y no ver los frutos de tu esfuerzo y como ser humano a veces uno se siente mal, se desanima, pero me apoyé en Dios y en mi familia para no decaer, para no dejarme vencer a pesar de las adversidades y darle un ejemplo a mis hijos", indicó Cambronero.

Agregó que a él lo formaron para ser un ganador, para vencer los obstáculos, por lo que no era fácil sobrellevar esa situación, aunque tenía claro que cuando llegara la opción de jugar, no la iba a desaprovechar.

"Tengo la regularidad que tanto anhelaba y espero seguir muchos partidos así en el futuro. Uno como profesional siempre está listo para jugar cuando lo necesiten, pero al no tener chance o los rumoros sobre que iba a salir a préstamo del club, pesaban en el ánimo, contrario al actual momento en que soy titular y cuento con el apoyo de la familia y el cuerpo técnico", dijo Cambronero.

El cuidapalos del Team también reflexionó sobre el momento de su compañero Leonel Moreira, quien hasta el torneo anterior fue el estelar al jugar más de 50 partidos.

"Uno no puede ser egoísta, siempre debe ser progrupo. Cuando yo no jugaba sentía el apoyo de mis compañeros y ahora es mi turno de apoyar a Leo. Todos queremos lo mejor para el equipo, deseamos ganar títulos y hacer grandes cosas. Yo sé que él (Moreira) es un gran arquero y siempre está listo para jugar, lo cual me motiva a mejorar cada día", comentó Cambronero.

Al referirse a la actuación del Herediano en el Torneo de Verano, el arquero, quien acaba de fichar por dos años más con el club, indicó que es claro que no están del todo contentos con lo que se ha visto en el terreno de juego, pero confían en tener una mejor segunda vuelta y llegar al primer lugar.

"Sabemos que podemos dar un poquito más. Si hacemos una análisis, somos conscientes que contamos con un buen equipo y podemos mejorar en esta segunda vuelta. Tenemos claro en qué fallamos, qué debemos corregir y ante Pérez Zeledón confíamos en tener un equipo más fuerte, pues la visita a San Isidro de El General será muy dura, por el clima, la cancha y el rival", puntualizó Cambronero.











