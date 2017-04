Lejanía obliga a equipo femenino de La Cuesta a foguearse con panameñas

Los equipos de diferentes categorías de La Cuesta, del cantón de Corredores, tienen pocos fogueos debido a lo lejos que están de otros.

La comunidad se localiza a 1,3 kilómetros de la frontera con Panamá, por lo que es más fácil tener amistosos con equipos canaleros que con ticas.

"Para nosotros es muy difícil viajar hacia el Valle Central porque es más caro, allá hay equipos con buen nivel y es donde necesita foguear a las niñas, pero se nos hace muy caro, entonces difícilmente iremos allá por un fogueo, solo cuando salimos a competir", explicó Jorge Morgan, coordinador de fútbol de la región.

Según Morgan, entrenan dos veces por semana y juegan aproximadamente una vez al mes, especialmente ante conjuntos panameños.

"Nos es fácil foguearnos con equipos panameños porque los costos son menos, entonces ellos hacen giras desde Ciudad Panamá hasta acá porque la cancha de nosotros queda cerca del límite", agregó el coordinador.

Morgan contó que el equipo existe desde el 2012 y que conformar las distintas categorías fue una obra titánica, ya que la mayoría de las jugadoras son de zonas alejadas.

"A las de Coto Brus les queda bastante largo, deben bajar desde la altura hasta la frontera. De Golfito traemos gente desde Pavones, Zancudo, Río Claro y otros lugares", agregó.

Uno de los casos es el de Alondra Chavarría, quien todos los sábados viaja tres horas desde Agua Buena de Coto Brus hasta La Cuesta.

"Los entrenamientos son a las 10 a. m., tomo el bus a las 6 a. m. de Agua Buena a San Vito y de ahí otro a Ciudad Neilly, ahí el profe me recoge y me lleva a La Cuesta", contó Chavarría.

Según la volante, en algunas ocasiones no ha podido entrenar porque se queda dormida o porque no le da tiempo de tomar el bus.

Pero para Chavarría el sacrificio vale la pena, ya que asegura que hace lo que más le gusta y que además ha podido conocer lugares y personas.

"La experiencia ha sido sumamente linda, es algo que desde los 8 años he llevado, pienso que es sumamente lindo jugar fútbol. He ido a algunos lugares que no conocía, he conocido gente que de fútbol como Junior Diaz y Pablo Gabas, ha sido sumamente lindo", dijo la joven de 18 años.