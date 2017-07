Cristian Montero vive su primera experiencia en Segunda División

El experimentado defensor Cristian Montero está experimentando algo nuevo en su carrera deportiva: jugar en la Liga de Ascenso.

Lula, como es conocido el zaguero, tomó la decisión de ponerse la camiseta de Escazuceña para participar en el certamen que inició el fin de semana pasado.

"Ahorita me incorporé a Escazuceña. Es una linda oportunidad, con un proyecto bonito que tienen y con algunas amistades que me llamaron", explicó el defensor.

Montero, quien tiene 35 años de edad, militó con la Asociación Deportiva San Carlos el torneo pasado, equipo con el cual sufrió la amargura de descender.

"Espero jugar un año más y dar un paso al costado. La idea es ayudar a los jóvenes y la aspiración es subir a Primera División. Es mi primera oportunidad de jugar en Segunda", añadió.

Cristian disputó su primer partido la semana pasada, en el que Escazuceña venció 2-1 a Moravia Futbol Consultans. El defensor considera que el fútbol de la Segunda es más directo, con roce y muy exigente.

A Montero le toca compartir camerino con un viejo conocido, Jorge la Flecha Barbosa, con quien compartió camerino en el Herediano.

"La Flecha sigue siendo el mismo correlón, dinámico y no cambia en nada", confesó entre risas Montero.

Sumado al tiempo que le dedica al fútbol, Montero inició un proyecto familiar al establecer una panadería que se llama Sabores Lula.

"Tengo una panadería y he traído el producto a Heredia, se llama Sabores Lula. Lo he traído a la provincia y se ha vendido bastante. Tal vez la gente acoge el producto por el cariño que me tienen", comentó Montero.

Los productos se venden en varias localidades de Heredia, como Barreal, Santa Cecilia y en el centro de la provincia, así como Tres Ríos.

Cristian Montero jugó con el Herediano, Alajuelense, Uruguay de Coronado y San Carlos en la Primera División. El defensor obtuvo seis títulos nacionales, tres con los florenses y tres con los manudos. Además, jugó con la Selección Nacional sub 20 en la Copa del Mundo de Argentina en el 2001.