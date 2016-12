Costa Rica marcó vida del delantero Jonathan Hansen

Estuvo dos años en el país

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El paso por Costa Rica tiene un sentimiento especial para el argentino Jonathan Hansen, que no se limita a la parte deportiva, la que fue bastante exitosa.

Hansen dio el sí más importante de su vida en nuestro país; no fue el sí al Club Sport Herediano, fue el sí que lo hizo firmar su único contrato vitalicio: el matrimonio.

El suramericano contrajo nupcias en Costa Rica en febrero de este año con la argentina Jimena Roncal, a quien el conjunto florense le dio la oportunidad de desarrollarse como profesional.

"Significa mucho para mí y para mi esposa. El club le ha dado también muchas facilidades en su carrera, pues ella está estudiando fotografía y el equipo le permitió trabajar en el estadio para adquirir experiencia sacando fotos. Para nosotros Herediano es muy importante en nuestras vidas y siempre le vamos a estar agradecidos. Fueron los dos mejores años de mi carrera y los tuve en el Herediano", explicó Hansen.

La decisión de casarse en Costa Rica fue algo en conjunto con Jimena, ya que los amigos que encontraron aquí los hicieron sentirse como en casa.

LEA: Jonathan Hansen deja el Herediano para jugar a préstamo en México

"Nos casamos acá, si lo hicimos acá es porque nos sentíamos como en casa. Dejamos muchos amigos y tenemos muy buenas personas que conocimos. Si nos casamos acá es porque nos sentíamos muy cómodos y eso es lo que representa el club y el país para nosotros", añadió Hansen.

La relación con Roncal ya supera una década. El fútbol los ha llevado a vivir en Honduras, El Salvador, Costa Rica y próximamente en México, pues Hansen jugará a préstamo por un año con los Alejibres de Oaxaca, de la segunda división.

"Hace diez años que estamos juntos. En febrero de este año nos casamos acá y cuando fuimos de vacaciones a Argentina nos casamos allá también. Es casi toda una vida ella acompañándome, siempre haciéndome el aguante para donde yo vaya, siempre conmigo. Es muy importante tener una persona al lado que siempre esté con uno", confesó Hansen.

"El Herediano representa mucho para mí, es un club que me abrió las puertas y me ha brindado todo. Fue el primer club que me dio la oportunidad de ser campeón y acá lo pude lograr", finalizó el delantero.











Comparta este artículo Deportes Costa Rica marcó vida del delantero Jonathan Hansen Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Costa Rica marcó vida del delantero Jonathan Hansen Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.