Comisión de arbitraje anuncia reestructuración a partir del Verano 2017

Ricardo Cerdas, presidente de la Comisión de Arbitraje, presentó este miércoles su nuevo plan para intentar cambiar el rumbo de las presentaciones de los silbateros en los últimos campeonatos.

Cerdas enumeró cuatro ejes primordiales para mostrar otra cara: crear una subcomisión de arbitraje, elaboración de expedientes y categorización de los silbateros, y una mayor capacitación.

También se anunció que el Efraín Rodríguez, encargado el puesto de Coordinador arbitral, ya no desempeñará más esa función. La tarea recaerá ahora de manera interina en Rónald Gutiérrez, pero la persona que se seleccione para este puesto saldrá de un cartel de licitación, según detalló Cerdas.

En su presentación, Gutiérrez fue claro en que no se llamarán árbitros del extranjero, pues no hay ningún acuerdo con otra federación.

"No podemos hacer a un lado a nuestros árbitros y van a tener el mismos errores que los nuestros, vamos a tratar que tengan menos errores, no permitiremos muchas cosas que venían siendo objeto de burla u ofensas para los árbitros", expresó Gutiérres este miércoles en conferencia de prensa.

Por otra parte, Cerdas pidió paciencia a los miembros de los clubes para poder efectuar todos estos cambios en la estrutura de los jueces arbitrales.

"Quiro que quede claro que los cambios se darán en la mayor brevedad posible, estamos heredando una serie de deficiencias. Hacemos un llamado a la comprensión porque queremos hacer nuestro mejor trabajo, pero no see tendrá resultados de la noche a la mañana", expresó Cerdas.

El jerarca fue claro en que durante su gestión no se castigará a quienes cometan fallos, si no se ayudará a la mejora. "El árbitro va a ser evaluado, nosotros no los castigamos, hacemos un análisis y lo ayudaremos a mejorar".

Además, el jerarca anunció que un asistente de la Liga de Ascenso y el central Álvaro Acuña no pasaron las pruebas físicas efectuadas esta semana, por lo que deberán esperar una nueva oportunidad en el futuro para realizarlas.











