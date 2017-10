Al fin Christian Bolaños vive un festejo de clasificación

Lo gritó con todo, así como debía celebrarse el agónico gol de Kendall Waston que clasificó a la Sele a Rusia 2018.

Christian Bolaños afirma haber vivido de manera especial el boleto a la que será su tercera Copa del Mundo. Paradógicamente, es su primer festejo en cancha a pesar de tres procesos eliminatorios culminados con éxito.

LEA: Crónica del partido de la clasificación: Un salto para la eternidad

Contra Honduras, este sábado, Bolaños sumó 72 minutos en el campo y fue sustituido por Daniel Colindres.

Situación diferente vivió el jugador en el partido que dio el boleto a Brasil 2014. Bolaños no pudo tener minutos en el juego del 10 de setiembre contra Jamaica (1-1) por acumulación de cartulinas amarillas.

Además, no fue convocado para el encuentro que permitió asegurar el campo en Alemania 2006. Ese partido se disputó el 8 de octubre del 2005 y el rival fue Estados Unidos (3-1).

"Sentía un poco de ansias porque se diera esta clasificación. Toca celebrar a la altura porque no es fácil haber podido estar aquí en este partido. Ahora toca celebrar y empezar a palpitar el Mundial", comentó Bolaños al finalizar el encuentro ante los catrachos.

El volante y Michael Umaña están a las puertas de ser los primeros futbolistas costarricenses en jugar tres citas mundialistas. Ambos disputaron Alemania 2006 y Brasil 2014; y ahora los espera Rusia.

LEA: En un desayuno del Día de la Madre convencieron a Óscar Ramírez de guiar a la 'Sele' a Rusia

"Ojalá que Michael (Umaña) y yo podamos estar ahí. Siempre lo he dicho, hay jugadores que son figuras mundiales y no han tenido la oportunidad de asistir ni a uno, pero nosotros podríamos ir a tres. No queda más que darle gracias a Dios y disfrutar este momento dulce para todos", expresó.

En esta eliminatoria mundialista, Bolaños fue pieza vital en el goleo nacional, pues concretó en cuatro oportunidades. Sus víctimas fueron Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Panamá, esta última selección por partida doble.

"Pude colaborar bastante en ese rango, me siento muy bien por eso. Tantos años en el fútbol y en un grupo como este es muy bueno. Ya tenemos ese respeto y hay que mantenerlo para las nuevas generaciones", citó.

Por último, en medio de su alegría, el futbolista no olvidó a los damnificados por la tormenta Nate que causó estragos en paso por el país: "Queríamos darle una pequeña alegría a nuestros hermanos que no al están pasando tan bien".