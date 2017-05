Paulo Wanchope sobre críticas: 'No veo redes y no escucho noticias'

Las excusas no van con Paulo César Wanchope, gerente deportivo de Saprissa. Le pone el pecho a las balas. No se arruga. Es uno de los hombres que está bajo más escrutinio de la afición morada.

Los seguidores del club le cuestionan el fichaje de Dave Myrie y tras la derrota de la final, se disparó un sinnúmero de críticas en las redes sociales.

Chope no teme al hablar de los cuestionamientos del hincha sobre su gestión. Recibe la crítica como constructiva, pero asegura que en estos momentos es donde debe resguardarse en el seno de su familia. Se aísla.

"Le voy a ser sincero, no veo redes y no escucho noticias, esa es la clave cuando estoy en esta situación, luego de perder un campeonato hay que hacer movimientos. Hoy llegué en la mañana a la oficina y me comentaron que se están diciendo cosas en Internet. Antes, en mi época de jugador eso no existía, pero ahora la gente se envalentona, opina y lo hace con la cabeza caliente. No se dan cuenta que desde que llegué, hemos celebrado dos títulos y un subcampeonato. Quizás no se enteran de que fue un torneo complicado", respondió Wanchope en entrevista con La Nación.

Enfatiza que hay que dejar lo del Verano 2017 en el pasado. Admite que fue un torneo atípico pues hubo un sinnúmero de situaciones que afectaron la planilla en los últimos seis meses.

La salida de cinco titulares como Adolfo Machado, Roy Miller, Francisco Calvo, David Guzmán y Rolando Blackburn pasaron la factura, así como el retiro sorpresivo de Álvaro Saborío. Además, sufrieron las lesiones de los volantes extranjeros Mariano Torres y Anderson Leite.

"Pasaron una serie de cosas que afectaron, hay que hacer un análisis objetivo de la realidad. Llegamos muy largo, más bien. Mucha gente critica que por qué dejaron ir a este o al otro, pero no se dan cuenta de que por ejemplo en la MLS les ofrecen tres años de contrato y un salario que está entre los $20.000 y $35.000. Lo que pasa es que es un tema como para hacer un estudio con un experto en sociología que nos ayude un poco, porque la gente se vuelve loca, se mete y escribe todo el día y pasa en eso. Yo me vuelvo loco si paso escuchando todo", acotó.

Al consultarle si fue un tema de presupuesto lo que lo tenía atado de manos, respondió: "La base es muy fuerte, están Cristian Martínez, Jaylon Hadden, Marvin Angulo, Mariano Torres, Juan Bustos Golobio, Daniel Colindres, etc... Hay una buena base que hay que reforzar".

En cuanto a ese tema de las posibles incorporaciones, Wanchope manifestó que hay jugadores que estaban a préstamo que deben regresar, pero aún se desconoce si se pondrán la morada en el otro torneo, como es el caso de David Ramírez y Jonathan Moya.

El gerente tibaseño fue claro: "Vamos a reforzar el equipo". Eso sí, pide paciencia, pues debe tomar decisiones certeras y no fallar, según él mismo cuenta.

"Queremos traer más gente y esa es una decisión que no se toma de la noche a la mañana, no queremos equivocarnos, queremos pelear el título. Hay un cupo de extranjero y hay que ver si lo hacemos válido o no, también hay otros jugadores de nivel nacional que estamos valorando", añadió.

El administrativo también aclaró que el estilo de Saprissa a la hora de fichar no es a la carrera: "Hay equipos que anuncian fichajes y esa es su agresividad y su forma de manejarse, nosotros no, no veo por dónde haya que ser igual, no hay un reglamento que lo diga. No veo cuál es la prisa, la cosa es hacer las cosas bien y lograr el objetivo", concluyó.

Regresan. David Ramírez y Jonathan Moya terminaron sus préstamos en Portugal y Ucrania y como tienen contrato con la S, deben regresar.

Eso sí, no es garantía de que vistan la morada la próxima campaña, pues hay interés del fútbol internacional en ambos.

"Tenemos que esperar a ver qué dice el Moreirense sobre su derecho de compra de Ramírez, hay que tomarlo despacio. También hay un interés por Moya, pero aún no podemos confirmar nada", externó Chope sobre estos dos jugadores.