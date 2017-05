Cartaginés corre de nuevo para evitar remate del Estadio Fello Meza

Brumosos incumplieron acuerdo con empresarios de junio del 2016

En Cartaginés deberán correr a toda su capacidad y no precisamente para anotar un gol o defender su portería, sino que en este caso están urgidos de mantener a salvo el Fello Meza, ante la nueva amenaza de remate que existe sobre el estadio.

El acreedor de la hipoteca de segundo grado, que pesa sobre el reducto blanquiazul por $280.000 (¢161 millones), solicitó que se levantara la suspensión del expediente y que se señalara fecha y hora para subastar el inmueble, en una nota enviada el 2 de mayo al Juzgado Especializado de Cobro de Cartago.

Según supo La Nación, existe un atraso en el pago de intereses desde el 15 de febrero del presente año con el segundo empresario, por lo que en total le adeudan $5.600 (¢3.2 millones) al 15 de abril por este rubro, lo que motivó a que se hiciera la petición al juzgado.

El nuevo incumplimiento de los blanquiazules se trajo abajo el acuerdo al que llegaron en junio del 2016, con los dueños de las dos garantías que tiene el Fello. En aquel momento la directiva de los centenarios frenó la puja pactada para el 13 de junio, al ponerse al día con los desembolsos mensuales, gracias al aporte de accionistas, allegados al club, aficionados y los propios dirigentes.

"Han sobrado conversaciones, tazas de café y buenas intenciones, lo que ha faltado es plata. Al día de hoy (jueves anterior) la posición que mi cliente me autoriza externar es que o le cancelan la totalidad de la deuda o el estadio sale a remate. Esta información es la única que puedo dar porque el asunto está en conocimiento de los tribunales", manifestó el licenciado Jaime Amador Hasbun, representante del segundo acreedor.

La situación podría considerarse crítica, debido a que los brumosos también presentan un atraso de cuatro meses con el empresario de la primer hipoteca, a quien le deben un total de $7.000 (¢4 millones) por intereses, sobre una deuda total de $150.000 (¢86,5 millones). Si bien es cierto, estos inversionistas tienen una posición más negociadora, al darse la reactivación del proceso ejercerán el derecho a la recuperación del dinero o una eventual adjudicación del estadio, como acreedores en primer grado.

"Nuestra posición es colaborar con el club, siempre y cuando se honren las deudas, pero no tenemos posibilidad de maniobrar en del expediente porque existen otros acreedores que nos impiden llegar a un acuerdo y tratar de dilatar o suspender el remate. Mientras no exista acuerdo con todos los acreedores, lo que procede es esperar que se fije la fecha para remate", manifestó Gerardo Chaves, abogado de Inversiones Yamilizaro S. A.

Chaves explicó que la fecha del remate no se fijará en un corto plazo, sino que podría tardarse entre dos o tres meses para que quede en pie un día y hora. Además, enfatizó en que "de acuerdo al código procesal civil y la ley de cobros, solo se puede suspender el proceso una vez, aunque pueden haber salidas como la cancelación total o un acuerdo extrajudicial para frenar todo".

Prometen cancelación total. En el Cartaginés afirman no alarmarse con la solicitud para que nuevamente se fije una fecha de remate del Fello Meza, ya que aseguran estar muy cerca de concretar un crédito que les permitirá refundir las deudas y así cancelar las dos hipotecas y los intereses.

Rodolfo Freer, secretario de la Junta Directiva de Cartaginés y coordinador del área legal, dijo tener una comunicación fluida con los acreedores. Además, recalcó que desde el año anterior trabajan para encontrar la solución, por lo que si bien es cierto existe un atraso en los pagos, considera que frenarán todo a tiempo al pagar los cerca de $442.600 (¢255 millones) que este medio calcula se deben en total a los dos empresarios.

"Estamos esperando realizar la gestión financiera en el próximo mes y efectuar la cancelación de lo que corresponda de capital e intereses, así que entre tres y cinco semanas se daría esto. No vamos a llegar ni siquiera cerca de la fecha del remate y con la misma tranquilidad con la que hablo es con la que estamos trabajando en esto", manifestó Freer. VEA: entrevista completa aparte.

Rodolfo Freer: 'Haremos la cancelación en el próximo mes o en semanas'

Rodolfo Freer, secretario de la Junta Directiva de Cartaginés y coordinador del área legal, señaló que no les alarma la solicitud que hizo el acreedor de la segunda hipoteca que pesa sobre el Fello Meza, para fijar de nuevo fecha y hora para el remate del inmueble, ya que afirma que están cerca de cerrar un nuevo crédito que les permitirá cancelar todo y evitar que se pierda el reducto blanquiazul.

Freer señaló que pagarán lo adeudado "el próximo mes o en semanas", por lo que en su consideración detendrán el proceso a tiempo y no se requerirá del remate.

¿Cómo van a manejar la petición para reactivar el proceso de remate del Fello Meza?

En conversaciones con el área legal del acreedor en segundo grado, ellos ya nos habían advertido de todo porque este es el mismo proceso que se inició hace más de un año. Ellos nos indicaron que iban a reactivar todo por el retraso de uno o dos meses de intereses, así que conocemos esto y es lo que corresponde en derecho, por lo que no nos toma por sorpresa. Lo que vamos a hacer es realizar la cancelación total de la deuda.

"Si bien es cierto el equipo dejó de competir hace unas semanas, la parte administrativa siguió con la reestructuración y el fortalecimiento financiero de Cartaginés. Es una de las obligaciones y metas que nos propusimos, así que esto no viene al traste con nada".

¿Están en la capacidad de pagar los $280.000 (¢161 millones) y los intereses para detener el proceso?

Totalmente. Se ha trabajado por más de un año en una reestructuración financiera para la cancelación de las hipotecas. Se ha estructurado un crédito y estamos entre una entidad financiera privada, un inversionista o el ingreso de recursos para hacer el pago no solo de los $280.000 (¢161 millones), sino una refundición de deudas que arrastra el Cartaginés desde hace muchos años y así sanear las finanzas del club.

"Además, queremos fortalecer una parte administrativa en la que se ha flaqueado históricamente. El club se ha endeudado y se han dado malos pasos en ese afán de buscar a lo loco un título, por lo que queremos dejar esta situación".

¿Tendrán el dinero a tiempo y evitarán el remate?

Sí. Estamos esperando realizar la gestión financiera en el próximo mes y efectuar la cancelación de lo que corresponda de capital e intereses, así que entre tres y cinco semanas se daría esto. No vamos a llegar ni siquiera cerca de la fecha del remate y con la misma tranquilidad con la que hablo es con la que estamos trabajando en esto.

De igual manera, ¿el proceso de remate sigue?

El proceso sigue porque están en la obligación legal los abogados y el acreedor para reactivarlo y que no se estanque. No nos hacemos de la vista gorda, lo atendemos tranquilamente y de forma profesional. Tenemos la certeza de que haremos la cancelación en el próximo mes o en semanas. Hemos tenido reuniones con los acreedores, nos hablamos, ellos saben nuestro actuar y nosotros el de ellos. Además, el negocio de ellos es financiero, no pretenden hacerse del Estadio Fello Meza.

Sin embargo, ¿se cancelarían las hipotecas para generar una nueva hipoteca con el crédito que buscan?

Estamos viendo si se hipoteca de nuevo o se constituye un fideicomiso. Las figuras comerciales modernas dan para más que eso, creo que es parte de la cara nueva que le damos a Cartaginés y por eso vamos con figuras crediticias novedosas.

¿No les alarma el tema?

Para nada. Hemos seguido trabajando. Si fuera algo que estuviéramos escondiendo nos alarmaría y asustaría, pero hemos seguido trabajando firmemente la parte financiera y contable. Hemos seguido tras el crédito y estamos caminando.

¿Necesitarán alguna asamblea para aprobar el crédito que buscan?

El estatuto no lo estipula así, el requisito que pone es un acuerdo de la Junta Directiva, pero eventualmente lo podemos llevar a la asamblea. Somos totalmente transparentes y sabemos que los accionistas verán con buenos ojos esta oportunidad de sanear la sociedad que es de ellos. Valoraríamos que ellos (accionistas) en definitiva aprueben el otorgamiento de este crédito hacia Cartaginés.

¿Con el crédito refundirán todas las deudas de Cartaginés?

Sería para incluir pasivos de mediano plazo, obligaciones que existen con instituciones del estado y extrabajadores, entre otras. Por ejemplo: el caso del exjugador Diego Vitabar, a quien se le fue a pagar hasta Uruguay por un proceso que se había perdido hace muchos años atrás y por el que estaba anotado el Fello Meza. Además, hicimos acuerdos de pagos con el INS, el Ministerio de Hacienda y el Banco Popular, entre otros más. Cada día el estadio tiene menos anotaciones y menos demandas que las de hace un tiempo.

¿De cuánto será el monto del crédito que pedirán?

El monto lo componen diferentes rubros, así que sería osado de mi parte dar una cantidad en este momento porque puede que el negocio financiero que nos proponen da para que nos quede una reserva, pero cubre la mayoría de pasivos que nos interesa dejar saldados. Igualmente, hay pasivos de los que no saldríamos porque están en condiciones más beneficiosas.

El abogado de la primera hipoteca señala que están dispuestos a negociar, de igual forma, ¿a ellos también se les cancelarían los más de $150.000 (¢86 millones)?

El tema de hipotecas pasaría a la historia de forma total e íntegra. La punta de lanza del crédito es la cancelación de las hipotecas y luego refundición de deudas de otras obligaciones que existen con exempleados, instituciones del estado y terceros.











