En Cartaginés reconocen necesidad de una segunda vuelta casi perfecta

El Cartaginés sueña con dejar en el olvido sus cinco torneos seguidos sin clasificar, pero para eso deben hacer una segunda vuelta casi perfecta, según reconoce el vestuario brumoso.

Los blanquiazules cerraron la primera fecha en el octavo puesto con 13 puntos, con un rendimiento del 39% y como el equipo con más empates en los primeros 11 partidos, con un total de siete.

La distancia en la que se encuentran los blanquiazules de los puestos de clasificación más cercanos son cinco puntos en relación con el tercer puesto (Alajuelense) y cuatro con el cuarto (Limón).

Por ese motivo, el cuerpo técnico y jugadores aspiran a ser un resto de campeonato casi perfecto para volver a vivir una etapa final de campeonato, luego de dos años y medio.

"Cerramos una primera vuelta con demasiados empates, siete, son muchos. En esos empates usted puede decir que ganamos siete puntos o perdimos 14. Ahora en la próxima fecha se inicia la segunda vuelta, tenemos que hacer una vuelta fabulosa, sacándole puntos a todos los rivales para alcanzar nuestras metas. Cada partido va a ser una final para nosotros y queremos los tres puntos", comentó Javier Delgado, técnico brumoso.

El jefe del banquillo de la Vieja Metrópoli tiene claro cómo lograrlo y los aspectos que sus dirigidos deben mejorar para estremecer la tabla de posiciones.

En criterio de Delgado, la definición es la principal arma a pulir en lo que resta del semestre, situación que le ha sacado canas en el pasado, pues en un inicio comenzaron con una defensa impecable, pero luego se desbalanceó.

Además, el estratega reconoce que han venido de menos a más en el certamen y por ese motivo se sacudió de las críticas de las últimas semanas por parte de la prensa y aficionados.

"Esta segunda vuelta tiene que ser muy diferente y no hay excusas. El equipo ha levantado bastante. Hace unas cinco o seis fechas decían que Javier Delgado acumulaba tantos partidos de no ganar. Bueno, saquen la cuenta de cuántos partidos tenemos de no perder. El equipo se está volviendo sólido", argumentó.

Por su parte, los jugadores van en la misma línea: reconocen el crecimiento del plantel a la hora de elaborar la idea del banquillo, pero necesitan sumar de a tres.

El zaguero Rándall Alvarado ve al conjunto en alzada, con ese carácter que debe tener una planilla que lucha por objetivos grandes. Siente que a partir de ahora se acorta el margen de error.

"Tenemos 11 oportunidades más, no hay mucha diferencia si se compara el sétimo con el tercero o cuarto. Llena de tranquilidad que el equipo viene bien y hemos sacado puntos en canchas difíciles", citó Alvarado.

Opinión similar tiene el creativo Mauricio Castillo, quien alabó la fuerza ofensiva que ha encontrado el plantel en los últimos encuentros. Eso sí, reconoció que de nada sirve jugar bien si eso no se traduce en puntos.

Precisamente, la puntuación del equipo no ha sido la mejor en los últimos cinco campeonatos. La última vez que avanzó a una fase de semifinal fue en el Invierno 2014. En esa ocasión fue tercero con 42 puntos y obtuvo un rendimiento de 64% en 22 fechas.

A partir de ese momento, en las filas blanquiazules no encuentran el remedio para volver a estar en la fiesta grande del fútbol costarricense. Incluso, seis meses después, los cartagineses firmaron su peor torneo corto de los últimos tres años (41%), fueron sétimos en la tabla de posiciones con solo 27 puntos de 66 disponibles y quedaron eliminados a falta de una fecha.

Un año después, en el Verano 2016, aunque le restaban cuatro jornadas al calendario, los blanquiazules sabían que no avanzarían a la siguiente ronda. Terminaron con un 47% de desempeño.

La lucha ha sido tal que incluso se ha quedado en el camino de la clasificación en la última fecha en tres oportunidades: Invierno 2015, Invierno 2016 y Verano 2017.