Presidente del Cartaginés sobre Jeaustin Campos: ‘No hay nada que nos diga que tenemos que dar un giro'

Luis Fernando Vargas, presidente de Cartaginés, reconoció que piensa en la continuidad del cuerpo técnico que encabeza Jeaustin Campos, pese a que el estratega no logró clasificar a los brumosos en los dos torneos bajo su gestión.

El jerarca señaló que la dirigencia está en un análisis profundo de todo lo que ocurre con el club, tras acumular cinco torneos al hilo sin avanzar a una segunda fase, sin embargo a su criterio no se deben dar giros bruscos en el timón. Incluso, recalcó que a Campos le resta un año de contrato y "somos de llevar a término las obligaciones que asumimos".

Vargas agregó que el no estar en la cuadrangular no golpea más las finanzas del equipo, ya que estos ingresos no se contemplaron en el presupuesto. Además, reveló que hay un atraso salarial de un 50% con el plantel, pero esperan abonar una buena suma este viernes.

¿Cómo toma la eliminación ante Santos?

Con preocupación y ocupándonos de la situación global del club, para ver dónde se ha fallado. Ya son muchos torneos seguidos en los que no logramos el primer objetivo de clasificar y nos ahogamos en la orilla después de tanto nadar.

"El análisis debe ser muy profundo y por eso nos hemos tomado varios días para revisar y ver dónde hay que ajustar. En esta situación todos tenemos que asumir nuestro grado de responsabilidad y ver las posibles soluciones".

¿Sentía que en este torneo no se repetiría la historia y clasificarían?

Teníamos previsto que el objetivo se iba a alcanzar en este campeonato. Conformamos un equipo para clasificar, pero no se logró y nos faltaron puntos. Ya son cinco torneos en los que no logramos la meta. Estábamos entusiasmados y por eso nos golpeó bastante fuerte lo que pasó, pero no es momento para lamentos, hay que tomar acciones y reorganizar.

En los últimos cinco torneos ya tuvieron que analizar y replantear ¿qué diferente harán ahora?

Tiene que ser un análisis abierto. Me reuní con exdirigentes como Fernando París, Magin Mora y Róger Brenes. Además, otra gente se nos acercó a dar puntos de vista y en los próximos días conversaré con empresarios que mostraron interés en ayudar al equipo. La apertura debe darse porque uno no puede cegarse y considerar que es dueño de la verdad.

Después de cinco torneos sin clasificar ¿aún no pueden identificar en qué se falla?

Si lo hubiéramos identificado no tendríamos las fallas que se presentan. Debemos redoblar esfuerzos para buscar las soluciones. Lo que pensamos que ha fallado no es porque seguimos teniendo los mismos resultados.

¿La próxima semana se verán acciones reales?

Es lo que espero, que no nos quedemos solo en análisis y que la otra semana pasemos a las acciones para que empecemos a tener movimientos importantes en el equipo.

¿El cuerpo técnico está en análisis?

Todos están en análisis y por eso hablo de manera en general. Desde los directivos hasta el personal administrativo, cuerpo técnico y jugadores. Lo que puedo decir es que el técnico tiene contrato por un año más y somos de llevar a término las obligaciones que asumimos, así que esperamos que esto no tenga gran variación.

"Por el momento todo se mantiene igual, los jugadores y cuerpo técnico están en un periodo de vacaciones activas y los convocaremos nuevamente la próxima semana".

Por lo que comenta ¿hay continuidad para el proyecto de Jeaustin Campos?

De momento sí hay continuidad. No hay nada que nos diga que tenemos que dar un giro. Sin embargo, tampoco puedo descartar que se analiza el tema.

"No podemos ser tan mezquinos y enfocarnos en solo una persona, porque son cinco torneos en los que no se logra un objetivo y pasaron muchos entrenadores, jugadores, directivos y administradores. Hay algo en el fondo y por ende está la apertura para escuchar puntos de vista e identificar en qué se está fallando. Todos somos responsables".

¿Considera que en el cuerpo técnico no son los responsables de lo que pasó en los últimos dos tornoes?

No, no vemos al cuerpo técnico como los únicos responsables. Asumimos nuestro rol de responsabilidad y vamos a dar cuentas ante nuestros accionistas oportunamente. Seremos claros para decir dónde se falló, pero este es un tema de todos.

Parte de la afición está molesta con el cuerpo técnico ¿cómo afectará esto al equipo?

También hay que escuchar las voces de la gente que no está conforme. Hay buenos argumentos y no hay que dejarlos de revisar, pero muchos de los que critican no conocen el trasfondo de las situaciones y no solo el cuerpo técnico se ha equivocado, sino que es algo de muchos. Por mencionar un ejemplo: el tema de los atrasos salariales es una constante de varias juntas directivas y por más que cerramos la brecha no lo logramos y esto influye.

¿Jeaustin Campos desea seguir en el cargo?

Sí. Él tiene una revancha consigo mismo y con la situación, porque es una persona que se destacó por ser un ganador en sus diferentes gestiones. Además, no quiere ser un técnico más que pasó por Cartaginés y nosotros tampoco queremos que suceda de esta manera. Hay que mejorar y esperamos dar con las razones para cumplir los objetivos.

¿Cuánto deja de percibir el Cartaginés a nivel económico con la eliminación?

No lo puedo cuantificar porque no sé la reacción que iba a tener la afición en las gradas, para efectos de las taquillas. Tenemos varios torneos de estar fuera de la segunda fase y por ende tampoco sabemos si íbamos a poder acercar nuevos patrocinadores.

"Por lo que hemos vivido últimamente no incluimos estas fases en el presupuesto, sería como un ingreso extraordinario que se utilizaría principalmente para las deudas, pero no era algo proyectado como un posible ingreso".

Sin embargo ¿sí hay un golpe a nivel financiero?

Golpe no porque no está presupuestado. Lo que no tenemos es un ingreso extraordinario que podía ayudar a las finanzas del equipo, pero al no estar presupuestado no es un golpe.

Pasarán más de dos meses sin ingresos por taquillas ¿cómo lo solventarán?

Las taquillas representan cerca de un 15% en nuestro presupuesto, así que aunque la afectación es importante no es escandalosa o desequilibrante. Creo que este 15% se puede sustituir buscando otras alternativas de ingreso. Además, de previo sabíamos el calendario de juegos, también se dan salidas de jugadores y renegociaciones, por lo que los egresos son mucho menores y todo está en una proyección que se hace todos los años.

¿Cuánto se les adeuda a los jugadores?

Nunca escondimos que hay atrasos salariales. Se debe un 50% de la planilla y esperamos solucionar pronto la situación.

¿Podrán hacerle frente a los pagos de las planillas y cubrir los atrasos salariales?

No podemos contar lo que no tenemos, así que con los ingresos y lo que está proyectado se le hará frente a todo el tema financiero, tal y como se viene haciendo. Incluso, confirmo que este viernes tenemos un pago proyectado para toda la planilla y cuerpo técnico y con esto estaríamos muy cerca de ponernos al día. Además, buscamos los recursos para que en las próximas semanas estemos en una situación normal, como hace varios meses no la podemos tener.

¿Cómo calificaría la situación económica que vive el equipo?

La calificaría como complicada, pero se puede llevar a buen término. No veo que estemos en crisis (económica) como en otros momentos, sino que es factible salir adelante en el corto plazo con lo que tenemos proyectado.

Adrián de Lemos, Irving Calderón, Rándall Alvarado, Michael Barrantes, Néstor Monge, Juan Bustos, Lucas Gómez, Marco Madrigal y Danny Fonseca terminaron contrato ¿cómo menejarán estos casos?

Ya se está contactando a estos jugadores para buscar renovaciones con muchos de ellos, pero hay otros como Juan Bustos que regresa a Saprissa porque termina su préstamo. Con los demás se harán los acercamientos. Sin embargo, no creo que aquí se de una desbandada porque la mayoría nos manifestaron interés en seguir.

¿De los jugadores que terminaron alguno está descartado?

De los préstamos los únicos que tienen contrato vigente con sus clubes son Irving Calderón y Juan Bustos, pero los demás (Adrián de Lemos, Lucas Gómez y Marco Madrigal) terminaban con sus equipos y se puede negociar libremente con ellos. El caso de Juan se revisará con el cuerpo técnico para ver si se negocia una extensión, pero de momento regresa a Saprissa.

¿Qué tan complejo es renegociar y buscar refuerzos cuando el equipo no está bien económicamente y perdió protagonismo?

Muchos de los jugadores que terminaron tienen tiempo de estar en Cartaginés y no creo que suceda algo extraordinario para no llegar a un acuerdo con ellos. Con lo que respecta a los nuevos, viene un periodo donde hay oportunidad para buscar refuerzos que se acoplen a la idea y el presupuesto del equipo.

"Estar en Cartaginés es un reto importante para el que quiera venir. Este club sigue siendo una institución importante y grande en el país, así que no veo inconvenientes. Tomaremos las decisiones con calma y no nos apresuraremos porque no nos salió bien cuando lo hicimos así".

A nivel personal ¿cómo es ser presidente de Cartaginés en medio de la crisis de resultados?

En estos momentos complicados uno ve cuáles son los verdaderos amigos. Además, la familia siempre apoya de manera importante.

"Todo está en la entereza y convicción con la que se afrontan las situaciones. Uno sabe que no está ajeno a las críticas y son bienvenidas, siempre y cuando sean con respeto, de lo contrario se ignoran. Tenemos capacidad en el club y sé que podemos sacar esto adelante. Vamos a intentarlo hasta el último momento y si sentimos que las fuerzas no dan o que ya cumplimos una etapa nos hacemos a un lado, pero de momento tengo ánimo".











