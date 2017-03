A Cartaginés se le reduce su baraja en un momento crítico

Lesiones sacan a Néstor Monge y Lucas Gómez, mientras que Nelson González es duda para el duelo ante la Liga por molestias y Ricardo Blanco aún no se recupera

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Justo en el momento en el que la presión llega al máximo en la partida y se necesita de cartas ganadoras, a Cartaginés se le reduce la bajara y las opciones disminuyen por culpa de las lesiones, al tiempo que el club intenta salir del momento crítico que vive y clasificar a la cuadrangular del Torneo de Verano.

Los brumosos tendrán un duelo de vida o muerte ante Alajuelense el próximo domingo a las 2:30 p. m., en el Fello Meza, pero no podrán contar con el volante Néstor Monge y el delantero Lucas Gómez por problemas musculares, mientras que el defensor Nelson González es duda por la misma situación. A ellos se suma Ricardo Blanco, quien aún no se recupera de la luxación de hombro de tercer grado en su hombro derecho que sufrió el 18 de enero.

Como si fuera poco, el técnico Jeaustin Campos no tendrá un lateral derecho natural y de experiencia para el duelo ante los manudos, ya que Paolo Jiménez se pierde el compromiso por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Esta situación obliga a Campos a decidir entre un juvenil o colocar a un jugador al que no le es habitual la posición de carrilero por este costado.

La situación tiene en alerta a Jeaustin, quien no esconde su preocupación al enfrentar a un equipo que considera fuerte por las bandas y al que debe superar a toda costa para salir de la sétima posición y acercarse al cuarto lugar, Santos con 25 puntos, cuatro más que los de la Vieja Metrópoli.

"Tenemos problemas de lesiones, fueron dos semanas fuertes después de ir a Limón, San Carlos y Saprissa. Estamos en eso de armar el once, principalmente en la parte derecha de la defensa porque se suma lo de Paolo. El dolor de cabeza me tocará a mí", manifestó el timonel.

El caso de Gómez es el que más pone a correr al departamento médico blanquizul, debido a que el atacante sufrió un desgarro de segundo grado en el muslo derecho que lo tendrá alejado de las canchas entre cuatro y cinco semanas, y se perdería lo que resta de la fase regular del torneo.

Por su parte, Monge presenta un desgarro de primer grado en su muslo izquierdo y aún le restan 15 días para volver, mientras que González está en la recta final para superar el desgarro muscular en aductor izquierdo y será en las próximas 48 horas cuando se defina si será de la partida contra la Liga, confirmó Allan Soto, médico de los centenarios.

"El calendario que se hizo para esta temporada va en contra de cualquier tipo de recuperación adecuada y no hay tiempo de nada por la saturación de partidos al inicio. Contamos con un protocolo de recuperación luego de los partidos y en la semana, estábamos saliendo bien con las lesiones, pero ya nos golpeó el trajín, la recarga de juegos y la gran cantidad de viajes que hicimos en corto tiempo", señaló Soto.

Jeaustin intenta ajustar su estrategia con lo que tiene a su disposición, de cara a 90 minutos que reconoce pueden marcar el camino para lo que resta del campeonato. Su gran objetivo es dejar atrás las penas de un certamen irregular, en el que estuvieron ocho fechas sin ganar.

No obstante, la tarea no es sencilla para un club que en los últimos cuatro torneos no estuvo en la fase final y ahora necesita que los resultados lo acompañen en las seis fechas restantes del Verano, pero deberá hacerlo sin su baraja completa.

"Queremos depender solo de nuestro esfuerzo y si no se gana el domingo, se pasa a estar pendiente de lo que hagan los demás para clasificar. No tenemos margen de error en ningún lado y esto tiene que trasladarse a cada entrenamiento. Debemos desayunar, almorzar y cenar fútbol", concluyó el estratega.











Comparta este artículo Deportes A Cartaginés se le reduce su baraja en un momento crítico Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: A Cartaginés se le reduce su baraja en un momento crítico Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.