Cartaginés empieza a rearmar su rompecabezas

Cartaginés se tomó un espacio, luego de su eliminación tempranera en el Torneo de Verano, para retomar las piezas de su rompecabezas y empezar el armado del equipo de cara al Invierno.

Los brumosos registraron sus primeros movimientos este jueves, tras fichar al volante Gustavo Díaz y renovar al defensa Rándall Alvarado por un año y al volante Danny Fonseca por seis meses.

Sin embargo, los centenarios están lejos de colocar la última pieza, ya que aún negocian con Adrián de Lemos, Néstor Monge y Lucas Gómez, quienes terminaron contrato y fueron estelares en el certamen actual. Por ahora no contactan al guardameta Marco Madrigal y a Michael Barrantes, según confirmaron los jugadores a La Nación .

Además, tampoco hay conversaciones para que Irving Calderón y Juan Bustos extiendan sus préstamos, señaló Paulo Wanchope, gerente deportivo de Saprissa, dueño de la ficha de los futbolistas.

La reconstrucción del plantel será compleja para los de la Vieja Metrópoli, si se toma en cuenta que el presupuesto para la planilla se recortó entre un 25% y un 30%, reveló Martín Arriola, director deportivo de los blanquiazules. La medida busca subsanar las finanzas de un club golpeado en lo económico, al no clasificar en los últimos cinco torneos.

Si bien es cierto hay tiempo para el armado, en Cartaginés no pueden demorarse, debido a que por el momento solo cuentan con 14 figuras de experiencia con contrato, más cuatro juveniles que apenas debutaron.

“Estamos negociando, va a haber gente que no se podrá renovar, otros que sí y también queremos que alguien llegue. Sin embargo, los que contratemos tendrán que adaptarse a un presupuesto y a un perfil de futbolistas y personas. Faltan más de tres meses para el inicio del torneo, hay que tomar las cosas con calma”, dijo el uruguayo.

Arriola recalcó que al club regresarán jóvenes que estaban a préstamo en la liga de ascenso como Steven Granados, Sebastián Rodríguez y Kevin Sánchez. En su proyecto pretenden darle más espacio a los canteranos.

Martín Arriola, nuevo director deportivo de Cartaginés, recalcó que su proyecto va muy de la mano con los jóvenes, por lo que se enfocará en fortalecer las bases a nivel organizacional y en sacarle provecho a unas divisiones menores que destacan últimamente con buenos resultados.

Además, el uruguayo, afirmó que tienen un presupuesto muy estricto, al punto que se dio una reducción para la Primera División entre el 25% y el 30%, por lo que será muy cuidadoso y se apegará al rubro que estableció la dirigencia.

¿Qué se puede espera de Martín Arriola en la faceta de director deportivo?

–Lo que pretendo abarca al primer equipo y las ligas menores. Hay mucho por trabajar, principalmente a nivel de organización en las inferiores, mas no tanto en lo deportivo porque los resultados han sido buenos. Vamos a marcar una línea de trabajo y formas para darle orden y que no se pierda lo que se logró hasta ahora. Con lo que respecta al primer equipo, buscaremos estabilidad económica, que nos lleve de la mano con que los chicos que están más cerca de jugar puedan tener más posibilidades.

¿Cartaginés tendrá más jóvenes en Primera?

–No podría decir que más jóvenes, porque ya hay varios entrenando y cerca de la Primera División, pero puedo asegurar que lo que lograremos es que en los puestos en los que hay chicos que están cerca de jugar no los taparemos con dos o tres jugadores, como habitualmente pasa. Este es nuestro proyecto, aunque llevarlo a la práctica dependerá de los juveniles.

¿Qué tan complejo es el panorama que se topa?

–El conocer la situación me acorta el camino. Lo primero que hicimos fue hablar del presupuesto que teníamos para la Primera División, conocer que no nos podemos mover de ahí y que se tiene una reducción importante. A partir de ahí, buscar las recomendaciones que el cuerpo técnico nos da y ver si podemos cumplir, si no, nos vamos a ajustar al presupuesto.

¿En cuánto porcentaje se recortó el presupuesto?

–Andará entre un 25% y 30%.

¿La espinita de ser entrenador ya le pasó?

–Cuando presenté el proyecto la primera condición fue que mientras que yo sea el director deportivo, no voy a dirigir. Recalqué que en ningún momento se me planteara la posibilidad de ser el entrenador y en ningún momento yo plantearé el ser el entrenador del equipo.

¿La reducción del presupuesto los obliga a ser muy cuidadosos y por ende no ficharán mucho?

Sí. Hay que ser cautos. Esto es como cuando uno en su casa tenía trabajo y ganaba ¢1.000.000, entonces era lo que podía gastar, pero si pierde el trabajo su presupuesto es de ¢500.000, así que tienen que seguir viviendo con menos. Estoy seguro que la reducción a nivel deportivo e institucional no va a ser tan terrible a largo plazo.

¿Todas las decisiones deportivas recaen sobre usted?

Les llamaría recomendaciones. De lo primero que hablamos es del poder de decisión y el de contar con la posibilidad de recomendar. Todo lo que yo plantearía estaría supervisado por el gerente general y la junta directiva, para que podamos tener un orden y tomar decisiones sustentadas deportivamente. Ahora hay un lugar neutral, que es el mío, en el que muchas veces compartiremos criterios y en otras no y por ende daré mi posición y recomendación para que la directiva tome la decisión.











