En Cartaginés afirman estar 'hartos y cansados' de errores arbitrales

Grecia

En Cartaginés se cansaron de asumir un rol pasivo y diplomático con el arbitraje. Los brumosos golpearon la mesa y reclamaron con furia por los errores de los silbateros.

Un gol anulado a Fabrizio Ronchetti en el minuto 51 ante Grecia, por una posición adelantada inexistente, señalada por el guardalínea Emanuel Alvarado, fue el detonante del malestar en la institución blanquiazul.

Los centenarios dicen haberse mordido la lengua a mitad de semana contra Pérez Zeledón, donde consideran que también los perjudicaron al señalarse un penal por una mano que no se dio, de Sadier Camacho, en el 84', tras un disparo de Josué Mitchell.

Los de la Vieja Metrópoli igualaron 3 a 3 frente a los generaleños y 0 a 0 con los griegos, por lo que señalan que los privaron de sumar cuatro unidades más.

"Siempre hemos sido muy respetuosos, pero ya tenemos que alzar la voz. Afectan el resultado del equipo para estar en mejores posiciones. Los jugadores hacen un enorme esfuerzo bajo situaciones límites y no es justo que pase esto. Nos sentimos afectados y perjudicados. La Fedefútbol y la Comisión de Arbitraje han tenido buenas intenciones, pero no se ven plasmadas y no sé qué es lo que pasa", manifestó Luis Fernando Vargas, presidente del club.

Sentir similar expresa Javier Delgado, quien insistió que se deben señalar estos errores y no pueden quedarse callados, principalmente porque se están jugando mucho.

El Sheriff reconoció que si bien es cierto algunas veces los benefician y otras los perjudican, lo que se debe tratar es de reducir los errores y por lo mismo los árbitros deberían ver más vídeos y practicar más, para fallar menos.

"Probablemente en algún momento nos han beneficiado, pero ahora nos están perjudicando. Con lo que sucedió en Pérez Zeledón y ahora en Grecia nos privan de puntos importantes. Hay que alzar la voz, porque es una lástima lo que pasa. No lo veo tan difícil, si están sólo en eso. Si no se alza la voz no pasa nada y todo sigue pasando", afirmó Delgado.

Los blanquiazules presentarán una protesta este lunes y buscarán apoyo con los otros clubes para solucionar el problema. De no encontrar solución, el jerarca brumoso Luis Fernando Vargas aseguró que jugarán bajo protesta lo que resta del Torneo de Apertura.

"Nos sentimos afectados y vamos a hacer las gestiones para protestar. Enviaremos una nota respaldada con los vídeos, aunque sea por el derecho al berreo, porque ya es suficiente con el Cartaginés. Nos sentimos manoseados. Si no se da un giro, jugaremos bajo protesta. Además, voy a proponerle a los presidentes de clubes que tratemos el tema en la Asamblea del martes 26 de setiembre, porque es algo que nos afecta a todos", concluyó el presidente.