Jeaustin Campos: 'Ya me preocupa la fragilidad en nuestra defensa'

¿Cómo analiza el juego?

Primero quiero disculparme con la afición, la verdad, aunque luchamos y aunque no hay reproche en cuanto a la actitud de los muchachos, el marcador dice todo lo contrario; ya hablamos de dar la cara por todo lo que pasó. Muy doloroso el resultado y muy doloroso como se dio. El partido empezó parejo, siento que las desatenciones en defensa... tal vez la pasividad defensiva de nosotros hoy (ayer) se marcó mucho más, no ganamos los mano a mano en los duelos que sabíamos que teníamos que ganar. Aun con el 0-1 tuvimos varias opciones para anotar, pero nuestros delanteros no estuvieron acertados.

"Tuvimos antes del 2-0 tres o cuatro jugadas en el frente de la portería y desafortunadamente no se dio y pagamos el precio por arriesgar".

"Nos vimos superados, principalmente por nuestros propios errores. Ya me preocupa la fragilidad en nuestra defensa, me parece que definitivamente no estuvimos en nuestro mejor partido".

¿Por qué lo expulsaron?

Creo que hay algo personal, el árbitro tenía tres o cuatro partidos con ganas de expulsarme. No comenté nada. Daniel Cambronero tira la bola al saque de banda, pero no tenía ningún golpe. Vino Rándall Azofeifa a reclamarme y le dije que jugara, que nosotros íbamos a jugar. Lo único que dije es que íbamos a seguir jugando, que no íbamos a devolver la pelota. El árbitro se equivocó de los dos lados, no fue responsable, salvo de mi expulsión, del marcador.

¿Cómo ve el futuro del Cartaginés en el torneo?

No tuvimos la capacidad en defensa y generamos muy pocas ocasiones. Hoy realmente no estuvimos finos en defensa y en delantera. Es inconcebible algunos aspectos individuales.

¿Lo sorprendió Herediano?

Sí. En realidad pensé que iba a salir más ofensivo, con dos centrales, más bien salió con tres, dos contenciones, no vi a (Óscar Esteban) Granados pisando el área. A partir de nuestras malas decisiones en ataque ellos aprovecharon el contragolpe y lo hicieron bien. Dimos pie para eso, pensé que iba a salir un poco más ofensivo y al final no fue así. Dimos armas cuando fuimos al frente y tomamos malas decisiones para que se vinieron al contragolpe. Fue un buen partido de Heredia.

Parecía que no había forma de que Cartaginés anotara.

Llegamos, estuvimos cerca, tuvimos una al poste de Cristian Taborda. Necesitamos tener mucho más convencimiento del trabajo que estamos haciendo y que eso se vea reflejado en el campo y en eso nos vamos a abocar. El hecho de no tener esa claridad para tomar buenas decisiones en el último cuarto de cancha y sobre todo la pasividad de nuestros defensas, es pasmosa, estoy disgustado, muy molesto y frustrado porque tenemos gente que puede ser muy agresiva en defensa y atacantes que pueden matar arriba.

¿Cómo está el equipo anímicamente?

Es una cuestión de convencimiento. ¿Qué diferente hay entre el equipo que le ganó a Saprissa y este? No es algo lógico que tengamos esto, me duele mucho por el esfuerzo de los muchachos, vamos a poner las barbas en remojo, tomaremos decisiones y van a jugar los que tengan convicción y jueguen con el cuchillo en los dientes.











