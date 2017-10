Javier Delgado: 'Llegó la hora de meter el bisturí más profundo'

Javier Delgado, técnico del Cartaginés, fue claro en que la derrota 2 a 6 ante Carmelita hará que se tomen decisiones fuertes en la institución, sobre todo porque el club se encuentra a tres puntos del último lugar.

Delgado añadió que de momento no piensa en abandonar su puesto; aseguró que está comprometido con la causa blanquiazul.

Por su parte, el presidente de la institución, Luis Fernando Vargas, también le dio el apoyo al timonel, aunque no descarta separaciones de futbolistas.

—¿Qué piensa luego de perder 2 a 6 con Carmelita?

Nos ven desancajados, el resultado es mérito de Carmelita, pero nosotros dejamos de hacer muchas cosas. Tuvimos muchos errores de bulto, esto nos tiene muy preocupados, la experiencia lo que dice es que hay que tener calma para tomar las mejores decisiones, hay que tomar medidas. Hay que enderezar esto que se ha puesto muy cuesta arriba. Estamos muy comprometidos con el proyecto, pero necesitamos resultados y lo sabemos.

Lea además: Carmelita hunde, sonroja y destroza al Cartaginés al golearlo 2-6

—¿El análisis que anuncia comienza con la derrota de este miércoles?

Ese análisis no se está haciendo hoy, se ha hecho de acuerdo a los resultados que estamos teniendo. Nosotros estamos en problemas en la tabla en este momento, he hecho las variantes, pero ahora hay que meter el bisturí más profundo, porque la situación lo demanda y es nuestra responsabilidad. Lo que vimos hoy será la base para tomar decisiones de lo que pasa.

—¿Qué sucedió para perder por tantos goles?

Nos ganó la ansiedad, las revoluciones, queríamos tanto salir adelante que nos equivocamos. El esfuerzo se vio, la mayoría de muchachos corrió... La reacción del segundo tiempo fue parte de lo que hablamos en el intermedio, después vinieron errores de bulto, esos errores no se pueden dar. Tenemos que analizar y poner en la balanza todo, tenemos que hacer un análisis global para tomar decisiones, hoy lo que pasó en el Fello Meza es imperdonable.

—¿Es el momento más duro de su carrera?

He pasado momentos difíciles en el fútbol que me han hecho madurar, pero sí, esto es muy amargo, yo empecé a buscar respuestas en el partido, pero hay impotencia porque no hay respuestas.

—La afición hoy se metió con usted. ¿Cómo lo toma?

La empatía, el cariño y el respeto no termina con esta afición, mi familia y yo estamos muy agradecidos. Entiendo lo que vive la afición, pero debo tener cabeza fría... Estoy apenado, avergonzado... No puedo reprocharle a la gente lo que me gritan porque no hay alma, no hay orden en el campo. Mi respeto a la afición se mantiene.