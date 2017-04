Guilherme Farinha seguirá al frente de Carmelita para el próximo torneo

Verdolagas realizan un análisis integral de su planilla

En Carmelita hacen un análisis integral de su planilla, luego de que el club tomó la decisión de renovarle el contrato al técnico portugués Guilherme Farinha.

Así lo anunció el presidente de los verdolagas, Isidro Zamora, quien contó que el estratega ya se ha reunido un par de veces con la Comisión Técnica para ver el esquema y perfil de jugadores que necesitan.

"En esto es como los abogados, nadie garantiza ganar un juicio. Lo que nosotros pedimos es que el equipo esté en las mejores condiciones posibles y lo primero es que no tengamos las penurias que tuvimos en este torneo", reseñó el jerarca de Carmelita.

Comentó que para ellos ya es una situación normal que al acabar una temporada "varios jóvenes sean tentados".

"Nosotros hicimos debutar a diez menores de 20 años en este torneo y esto es muy interesante para equipos que no tienen la capacidad de formación que tenemos nosotros", afirmó.

Y agregó: "Sin embargo, esto es así, cuando inicia una temporada cualquier cosa puede pasar, se han dicho nombres, se ha hablado de lo de Suhander Zúñiga, también de Andy Reyes, concreto no hay nada".

Según Zamora, lo más prudente es esperar, porque la mayoría de los prospectos de Carmelita van para el Mundial Juvenil de Corea, que será del 20 de mayo al 11 de junio.

"Hay equipos interesados, pero la mayoría de estos jóvenes va para el Mundial y ninguno va a negociar antes porque puede que surja una gran posibilidad afuera, a como puede que no", citó.

Sin embargo, considera que Carmelita tampoco sufrirá grandes cambios para la próxima temporada.

El convenio que tenían los verdolagas con Alajuelense para jugar como local en el Estadio Alejandro Morera Soto llegó a su final en este torneo.

Empero, Zamora cree que no habrá inconveniente para que Carmelita también juegue la próxima temporada en la futura cancha híbrida de los rojinegros.

"Yo he tenido algunas conversaciones previas con el señor presidente de Alajuelense y él me ha manifestado que nosotros tendríamos que hacer una nueva contratación. Sin embargo, no ha habido ninguna manifestación de que no se vaya a llegar a ningún entendimiento", finalizó.











