Carlos Watson: 'De nosotros no salen mensajes que perjudiquen al rival'

Carlos Watson, técnico de Saprissa, recalcó que su equipo únicamente se concentra en los aspectos deportivos y no le da espacio a ningún elemento externo. Además, evitan ensuciarle el juego al árbitro, por lo que recalca que hay que colaborar para que el réferi tome las mejores decisiones.

Watson remarcó que espera una final muy compleja y pareja, por lo que se enfocan en dar lo mejor desde el primer minuto de una serie que arrancará este miércoles a las 8:15 p. m., en el Rosabal Cordero.

¿Joseph Mora y Mynor Escoe estarán habilitados para la final?

El médico y Joseph son los que tienen la última palabra en su caso, se le hacen pruebas y hay que esperar, mientras que Mynor no estará.

El antecedente dicta que los juegos Herediano ante Saprissa son muy friccionados, ¿será así la final?

No tenía idea que fueran juegos tan friccionados, son grandes juegos, hay mucha emoción y deseo de los jugadores de hacer las cosas bien. Los manotazos del partido anterior en Saprissa quedaron atrás, no es la primera vez que los futbolistas discuten aspectos después de un partido de fútbol y punto. Es una historia nueva, se darán choques en la cancha y alguna falta, pero no debe alarmar a nadie porque no hay mala fe.

¿Tiene algún mensaje para el árbitro que nombren?

Vamos a hacer lo que nos corresponde, como siempre. De nosotros no salen mensajes que perjudiquen al rival, en cuanto a lastimarlo, y muchísimo menos ensuciarle el partido al árbitro. Pocas veces, por no decir nunca, verán a los jugadores de Saprissa rodeando al árbitro y no se da una indicación de previo de ir a golpear o manosear el partido. Vamos a ser intensos, disputaremos los balones y correremos mucho, tal y como lo hará el rival.

"Dejemos que el árbitro haga su trabajo, lo que le corresponde y sabemos que lo hará bien. Está expuesto a toda la opinión pública del país y todos debemos colaborar para que él tome las mejores decisiones".

Habló de que faltaba fair play, ¿le preocupa lo que se maneja extra cancha en esta final?

Lo que dije del fair play tal vez no se entendió y se extendió hacia los rivales, pero no me refería a ningún oponente. Lo que quería decir es que en algunos comentarios no me interesa que se levante a un equipo, porque a todos nos sirven que los clubes estén bien y nadie me va a decir que no perdió dinero porque no clasificó la Liga. Que no se hable en detrimento del otro, es lo que pido.

¿Apelará por la gente de más experiencia para la final?

Lo que pasa es que se me ha reducido la planilla y a los jóvenes los veo como uno más. Simplemente veo el rendimiento y echo mano de lo que tengo a disposición. Los muchachos han ido ganando experiencia, como en el caso de Jaylon Hadden, quien tendría su cuarto partido contra Herediano, así que ya conoce al rival y el ambiente.

En el último juego en el Rosabal Cordero neutralizó a Herediano, ¿apostará a un planteamiento similar?

Jugamos bien ese partido, aunque también cometimos errores y llegamos poco. Sin embargo, perdimos a Joseph Mora, quien hizo un trabajo fundamental, así que debemos reemplazarlo para ese mismo esquema. Entendemos que es un partido diferente porque Herediano se plantó de una forma, puso mucha pierna fuerte, corrió mucho y marcó bastante, pero al regresar Rándall Azofeifa y José Sánchez cambia su fútbol, tendrán más control de balón e imaginación.

¿Heiner Mora es candidato para sustituir a Joseph Mora?

Sí, es candidato. Recuerden que Heiner lo he puesto en todo lado, incluso me critican porque lo estoy perjudicando, pero él es tan bueno y está tan dispuesto a sacrificarse por el equipo que no tengo ningún problema y cuando me le acerco ya sabe que voy con algo nuevo para él. Heiner ha estado muy bien como marcador central, así que hay que pensarlo mucho para moverlo. Estoy definiendo qué haré porque también tengo a Jorman Sánchez, quien no lo ha hecho mal.

Señala que imagina un Herediano diferente con Rándall Azofeifa y José Sánchez, ¿piensa modificar su zona media para controlarlos?

Lo más importante es que Saprissa funcione. No es que tengo que cambiar porque juegan Azofeifa y Sánchez. Bloque es bloque y esto lleva ingredientes de unidad y cercanía, así que como bloque podemos tener soluciones. Ellos nos conocen, nosotros los conocemos y cada uno tomamos medidas.

¿Cómo está el equipo mentalmente luego de la derrota ante Santos?

No ha sido nada difícil este tema, la verdad. A los 20 minutos del primer tiempo ante Santos estaba informado de lo que pasaba con Herediano y fue complejo manejarlo porque estábamos con toda la ilusión de luchar hasta el final, pero al resolverse ese juego tan temprano se dio un impacto en la afición y en el equipo, por lo mismo el domingo dije que lo que viene es una historia diferente y todo lo que vamos a hacer está en nuestras manos, porque es muy difícil depender de otros.

"Rápidamente entendimos que fallamos y que tenemos una final por delante, algo que no se juega todos los días. Es un privilegio estar acá y hay que hacerlo valer".

Tuvo la oportunidad de ganar títulos como jugador y técnico, ¿qué tan diferente se vive en cada faceta?

La responsabilidad del técnico es mucho mayor, por eso cuando pierdo digo que me dejen a los jugadores quietos porque la culpa es mía. Cuando era futbolista uno se ponía nervioso, pero cuando el árbitro pita a uno se le olvida todo y empieza a disfrutar el juego.

"Como entrenador hay que canalizar las emociones que se dan previo y durante, siento que aprendí a hacerlo así y analizo lo que está pasando en el partido".











