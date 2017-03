A Watson le preocupan más las bajas que el liderato

Saprissa tiene una oportunidad de oro para asumir el liderato a cinco fechas del final del Torneo de Verano. Si los morados derrotan a la UCR este jueves a las 8 p. m. en la Cueva rebasarán a Limón y le sacarán tres puntos de ventaja, pero Carlos Watson asegura no estar obsesionado con la cima.

La S tiene 31 unidades, las mismas que los caribeños, pero con un juego menos, duelo que saldará ante los académicos. El triunfo dejaría al actual campeón nacional con la posibilidad de depender de sí mismo para asegurar su presencia en una eventual final. Pese a esto, Watson dice estar enfocado en solucionar el tema de las bajas que tiene por la convocatoria de la Selección o por sanción y más adelante verá lo del primer puesto.

Tienen el liderato a la mano ante la UCR, ¿es una oportunidad que no pueden dejar pasar?El partido es clave para nosotros, pero quiero insistir más que lo primordial es acercarnos a la clasificación si ganamos esos tres puntos. Conocemos muy bien al equipo que enfrentaremos, sabemos cómo le gusta al técnico rival que se muevan sus equipos.

¿El liderato no es una obsesión en este momento?

Es que no puedo aspirar al liderato si no clasifico. Hay que llevarlo por partes, primero tratar de meternos entre los cuatro y luego ver el liderato. A como está la tabla, pensamos en meternos lo más pronto posible y luego veremos el liderato.

¿Este es el momento idóneo para tomar la cima?

Insisto que lo más importante es meternos en el grupo de clasificados lo más pronto posible por la lucha que se viene dando. Si logramos estar ahí y nos alcanza en un empujón final para pelear por el liderato, ojalá sea así. Por ahora necesitamos ganar porque nada nos garantiza la cuadrangular en este momento.

¿Cómo toma que se cambiara de sede y ahora jueguen de 'visitantes' en el Saprissa ante la UCR?Tal vez nos sorprendió, pero no hemos tenido nada que ver en esto, simplemente se nos comunicó que había posibilidad de que la U utilizara nuestro estadio. Entendemos los problemas por los que ellos pasan, se dio así y punto.

¿Le cambia en algo su planificación al no tener que ir a jugar al Cuty Monge?Depende mucho de los reemplazos que debamos hacer. Lo del arquero es claro, será Aarón Cruz, veremos si Joseph Mora puede o no y quién sería el sustituto de Ulises Segura.

¿Qué sabe de las lesiones de Anderson Leite y Joseph Mora?No contaremos con Ulises Segura, Dany Carvajal y Heiner Mora por estar en la Selección. Además, está lo de Keven Alemán, lo de Anllel Porras y Anderson Leire (en recuperación de lesiones). Por dicha tenemos un día más para ver esos temas.

"En el caso de Mora, ya está entrenando muy fuerte, pero no sabemos si estará para el jueves o el domingo, dependerá de la práctica del miércoles. Mientras que con Leite el médico me indicó que hasta después del mediodía de este martes le entregarán los resultados de unos exámenes que le realizaron al jugador".

¿Se le volvió una costumbre tener que reorganizar al equipo?Sí. No es el ideal, pero se ha dado así. Iniciando el campeonato vivimos algo muy similar, pero quiero insistir en no quejarme y mejor buscar la solución. Más bien me alegra mucho porque le puedo dar oportunidad a otros.

¿Saprissa y Limón son los equipos que mejor juegan?

No puedo decir esto. Todos los equipos se plantean de diferentes maneras y cada técnico estará satisfecho con el resultado de su planteamiento. No puedo decir que mi equipo juega mejor que otro, porque no es así. Hay clubes que lo hacen muy bien, como Liberia, que me gustó mucho, lo mismo que San Carlos. El campeonato es este, ha sido muy competitivo y hay equipos muy buenos.

¿Cuál es la forma de ir metiendo a jóvenes para que sea un proceso?

Aquí hay un plan, dentro de ese plan hay perfiles y para el desarrollo de esto hay una metodología establecida por los involucrados. Nada se da ni antes ni después, ocurre en su momento. El desarrollo de esa metodología y la escogencia de los perfiles lleva tiempo. Todo se planifica, se analiza dónde nos hemos equivocado y la consecuencia se va viendo de a poco.

"Algunas veces nos reclamaban por el tema de los jóvenes, pero quizás queríamos un poco más de trabajo de ellos. Esto del momento y lo que pasa con la Selección nos da la oportunidad para que se manifiesten, pero no es solo ponerlos, sino que tengo que procurar que ellos se consoliden".

En las próximas dos fechas podrían definir el pase directo a la Concacaf. ¿Qué tan cerca siente que están?

Si no me equivoco la lucha es con Herediano y estamos nueve puntos arriba de ellos en esta disputa. Entendemos que con sacarles tres o cuatro unidades más estaríamos adentro. El tener esta ventaja nos hace estar algo tranquilos porque es muy importante superar esa primera fase de Concacaf que será muy dura.

¿El partido del jueves puede ser un buen día para utilizar juveniles?

Si Joseph Mora no puede jugar lo hará Jorman Sánchez. En el centro del campo hay una decisión que tomar por lo de Ulises y una opción podría ser Marvin Loría y la otra es que Randy Chirino juegue de creativo detrás de Fabrizio Ronchetti, pero estas son las decisiones que debo tomar.

En este torneo debutan cuatro jugadores. ¿Cómo consolidarlos en un equipo en el que hay mucha exigencia?

Hay que llevarlos con mucho cuidado. Es algo del cuerpo técnico y el jugador... Cómo asimila esta experiencia, cómo asimila la experimentación con la prensa, porque el aficionado los empieza a conocer más. Ellos deben entender todo esto, superarse y convencernos de que van por buen camino. Nosotros nos encargaríamos de la consolidación, pero es una suma de factores.

¿Le preocupa que Fabrizio Ronchetti no esté tan fino en la definición?

Esta pregunta la respondo diciendo que Ronchetti va a jugar el jueves ante la UCR. Él tiene toda la confianza del mundo.

¿Dave Myrie y Cristian Martínez regresarán al once estelar?

Martínez va a jugar y estamos con el tema de Yostin Salinas y Dave Myrie. Creemos que Salinas repetirá, pero aún resta un entrenamiento clave. El que está descartado para el jueves es Anllel Porras, pero no sé si llegará para el domingo.











Comparta este artículo Deportes A Watson le preocupan más las bajas que el liderato Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: A Watson le preocupan más las bajas que el liderato Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.