Carlos Watson: 'No se puede perder, porque el que pierde, paga'

Técnico morado habla tras victoria ante Carmelita

Tibás

¿Cuál es su análisis del partido?

Ha sido un partido intenso, con un buen rival por delante que manejó los primeros 25 minutos de juego, hasta que nosotros controlamos el mediocampo.

"En el segundo tiempo hubo 30 minutos a favor de Saprissa y los últimos, el rival jugó bastante bien, con los jóvenes que incluyó.

"Tenemos la gente necesaria para hacer los goles, hoy no nos ha ido bien en el tema. Simplemente es trabajo y la cantidad de goles que requerimos vendrá. El tema es encontrar espacios donde no los hay".

¿Qué dice del momento de Daniel Colindres, el goleador de su equipo con seis tantos?

Desde que yo estoy acá, Colindres siempre ha competido alto y no baja para nada. No me extraña que esté en buen momento y tenga el gol. Su rendimiento siempre ha sido parejo, él es el punto alto del equipo o uno de los más altos.

¿Para el miércoles contra Cartaginés podrían regresar Joseph Mora y Anderson Leite?

Le aseguro que el miércoles no van a estar. No sé si en Limón, creo que tampoco, y contra Herediano tendremos que ver.

¿Cuánto tiempo puede estar fuera Leite?

El médico me ha dicho que está capacitado para entrenar todo lo que no sea fútbol. Por ahora no puede jugar fútbol. Falta que ellos (médicos) vuelvan a valorarlo y nos digan. Por ahora puede entrenar todo lo que no sea contacto con el balón o con los rivales.

¿Cuánto le preocupa tener que reordenar de nuevo la defensa ahora con la salida de Roy Miller?

En eso nos ha ayudado mucho Dave. Con la reincorporación de Yustin Salinas y con Chevez (Adrián) estamos buscando los mejores cuatro. No tengo grandes problemas porque Dave juega como central por izquierda y derecha.

"No sé cuál es el equipo menos vencido del campeonato, creo que es Saprissa, por eso vamos bien. Estamos contentos pues llegaremos a hacer una muy buena línea de cuatro".

¿Cómo hará para levantar a su equipo tras la eliminación en Concacaf?

Vamos a seguir adelante; lo de Pachuca lo estamos dejando atrás. No le voy a negar que nos ha golpeado muchísimo. Está la oportunidad de clasificar y vamos a luchar por ello.

"Está la ilusión de volver a ser campeones, la gente quiere la 34, vamos a luchar por el título".

¿Qué dice de lo que se viene para Saprissa en el torneo?

Nos queda mejorar, sea por líneas e individual, y lo más importante, el equipo. Entre más fuertes seamos, más capacidad tendremos de afrontar los nueve partidos que vienen.

No se puede perder, porque el que pierde, paga. Estamos dispuestos a seguir sacando puntos que nos permitan accesar a la cuadrangular.

¿Qué concluye del trabajo hecho por Mynor Escoe?

Él ha tenido una enorme actitud en los últimos entrenamientos, lo cual ha permitido que sea tomado en cuenta. Es un hombre rápido, así que es un recurso más del que disponemos.

¿Qué le pareció el desempeño del novato carmelo José Rodolfo Alfaro?

Bueno... entraron tres chiquillos, los tres muy habilidosos. Destacó más él, aunque los tres hicieron mucho daño. No teníamos ninguna referencia y eso nos complicó aún más.











Comparta este artículo Deportes Carlos Watson: 'No se puede perder, porque el que pierde, paga' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Carlos Watson: 'No se puede perder, porque el que pierde, paga' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.