Carlos Watson: 'Este resultado lo vamos a dejar atrás'

Torneo de Verano 2017

¿En qué falló su equipo?

Enfrentamos un buen equipo, con buen contraataque. Sabíamos que debíamos arriesgar todo, de acuerdo con los resultados que se estaban dando. En el afán de buscar goles, dejamos espacios y eso es lógico.

"Estábamos bien, equilibrados, con el resultado a favor, pero repito, una vez enterados de lo que estaba sucediendo (en Heredia), nos paramos mal. Es entendible, hubiera querido más equilibrio y constancia.

¿La derrota puede golpear anímicamente a su equipo de cara a la final?

Este resultado lo vamos a dejar atrás, no vamos a negarlo, estamos golpeados, pero rápidamente lo dejaremos atrás porque ya el miércoles estamos ante una realidad. Iremos uno contra uno y no dependeremos de nada de lo que ocurra en el otro bando.

Había ambiente de final y mucha gente se fue molesta. ¿Siente que hubo jugadores que estuvieron a la altura de esa presión? ¿Cómo hacer para que esos jugadores sí la tengan en una final?

Que la gente haya estado molesta... pues es entendible. No sé cuantas veces nos hemos sentado acá y les he dicho que no voy a calificar a nadie individualmente en una conferencia. Lo que tengo que hacer, lo haré en el camerino.

Hemos perdido; el miércoles pasado, todos ganamos. Hoy perdimos y principalmente yo; ahí se acaba. Nunca voy a decir que perdimos porque tal futbolista no tuvo el nivel deseado.

¿El desempeño de su equipo en la cuadrangular le deja más aspectos negativos que positivos o viceversa?

Muy positivos y ustedes (periodistas) saben contra todo lo que hemos tenido que pelear. Una cuadrangular con todos los intereses que se movieron directamente en contra de Saprissa. Todos han sido concientes de lo sucedido y lo que hemos tenido que superar para llegar hasta aquí.

Me parece que no hubo fair play (juego limpio) pero está la final y vamos por ella.

¿Puede ampliar el por qué no hubo fair play?

Usted sabe que hay un tipo de relato tendendioso a favorecer a algo que yo...A ver si me expresó claramente sobre algo que sé que tengo la razón.

A mí no me importa que se hable o se favorezca con un comentario a un equipo (en la prensa) y que se trate de levantar a equis equipo. Al fin y al cabo es fútbol. Pero el afán de bajar al otro, no; hubo comentarios tendenciosos, bajos si se quieren llamar así, en el afán de mermar las cualidades de uno en favor de otro. Contra eso tuvimos que luchar.

¿Cómo se dio cuenta el equipo de que en media hora Herediano estaba goleando?

Le soy sincero, nos dimos cuenta al final del primer tiempo, tal vez uno no quería, pero se escuchaba donde se decía.

¿Cómo superar el golpe recibido frente a Santos, ya que en tres días está la final?

Es que es una final, recuperamos jugadores y tenemos muy claro cuál es nuestro potencial. Una final no se juega todos los días. Nos sentimos bien, yo tengo que levantar al grupo, dije anteriormente que no negaba que la derrota nos golpeaba pero rápidamente hay que levantarse.

¿Cómo trabajar en tan corto tiempo los errores que Saprissa ha arrastrado en la cuadrangular?

Sí se pueden trabajar, usted puede tener absoluta seguridad que aún ganando el miércoles anterior, tuvimos una reunión de hora y media hablando sobre las cosas que no nos parecieron bien.

Lo primero es análisis de lo que sucedió y en qué podemos mejorar. Siempre la intención es eliminar errores; hoy (domingo) hubo muchos y los vamos a analizar.

¿Cree que la final se pueda manchar por los comentarios que usted dice se han estado fomentando?

Tenga certeza de una cosa: hay cosas que fortalecen y hay otras que dan coraje y nos hacen luchar más porque se sienten con toda claridad. Usted sabe a qué me refiero. Sepa que eso no nos hace caer sino que nos ha traído hasta acá donde estamos.

"Contra todo lo que se ha dicho aquí estamos, sigan hablando que nos da mucha fuerza, no tengan la menor duda".

¿Qué le dice a la afición?

Que lo sentimos mucho pero ya quedó atrás. Sé que van a estar con nosotros el miércoles y el domingo, nos corresponde a nosotros levantar esto con el partido del miércoles. Esto está claro.











