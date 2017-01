Carlos Watson: 'El castigo de Mariano me parece sumamente exagerado'

Timonel de Saprissa afirma que su jugador no se merecía seis meses de castigo. Además, reveló que Mariano le indicó que no golpeó a Néstor Monge

Carlos Watson, técnico de Saprissa, no entiende por qué castigaron a Mariano Torres con seis meses de sanción, luego de ver la tarjeta roja ante Cartaginés en la fecha cuatro por agredir a Néstor Monge y sujetar de un brazo al árbitro de ese encuentro, Juan Gabriel Calderón.

Watson defiende que la acción no da para tanto y que el propio Mariano le reveló que nunca golpeó a Monge. Además, que tampoco amenazó a nadie al salir del terreno de juego del Fello Meza.

Sobre el triunfo contra Limón, el estratega afirmó estar conforme por la mejora en la producción ofensiva, aunque sabe que aún hay aspectos por mejorar.

¿Qué opina de la sanción de seis meses que le impusieron a Mariano Torres?

Lo de Mariano me parece sumamente exagerado. Si es que él golpeó al jugador de Cartaginés (Néstor Monge) está mal, porque nos dejó con 10 hombres. Lo de ponerle la mano al árbitro realmente no vi agresión.

"Hay niños escuchándonos y viéndonos y no estamos de acuerdo con que un jugador se dirija así al árbitro. Esto lo hablamos claramente en el camerino y Mariano sabe que no estuve de acuerdo con hacerse expulsar, aunque no sé si golpeó al jugador de Cartaginés, porque él dice que no lo hizo.

"Yo saqué a Mariano de la cancha, lo llevé al túnel y en ningún momento amenaza a nadie. Repito que no estoy de acuerdo con lo que sucedió".

¿Qué valoración hace del juego de Álvaro Saborío?

Álvaro lo hizo bien. Ayer (martes) hablé con él, se sentía bien y fue capaz de jugar 73 minutos. Va por buen camino y veremos su reacción en estos días para determinar si puede competir el sábado.

¿Qué balance hace del juego ante Limón?

Iniciamos muy bien con dos hombres de área, regalando un poco algunas circunstancias en el centro del campo, pero en juegos anteriores nos faltó profundidad, pero en los primeros 30 minutos lo hemos logrado. Después, con la desventaja numérica en el centro del campo, algún problema tuvimos y Limón llegó al gol.

"En la segunda parte nos apuraron, pero me la jugué para mantener la presencia en el área rival; luego, ya ajusté con Keven Alemán y tuvimos algunas opciones".

El segundo tiempo de Saprissa fue muy modesto ¿Cuáles fueron las causas?

Estaba muy consciente de lo que sucedía y me la jugué porque necesitaba gente en el área y los que fueron ahí generaron peligro. Sin embargo, en la zona media estábamos en desventaja tres contra dos, a esto se debe que Limón tuvo más el balón, porque se aprovecharon de las circunstancias y de lo que intenté.

¿Cómo ve los refuerzos que trajo Saprissa?

Son del equipo, trabajan bien y yo tomo las decisiones. En el caso de Jordan Smith, considero que el titular es Heiner Mora, mientras que Dave Myrie nos ayudó bastante bien en la ausencia de varias figuras. Hemos estado probando algo para el juego de visita ante Pachuca por la Concacaf. Tenemos tiempo y nos van a ayudar muchísimo los refuerzos. Tienen que entrar en ritmo de competencia.

¿Lo que se vio en los primeros 30 minutos es lo que usted quiere del equipo?

Hemos jugado con dos puntas porque queríamos profundizar más, ya que teníamos poca presencia en el área. Tenemos que decidir si jugamos el 1-4-4-2 o volvemos al 1-4-3-3 porque vienen los partidos grandes como el de Herediano, Santos y Alajuelense y necesitamos llegar bien. Además, el gran objetivo es el de Pachuca.

Al venirse estos juegos importantes, ¿variará la formación dependiendo del rival?

No me gusta hablar de cambios porque tenemos que verlos y después del entreno del viernes tomaremos decisiones

Saprissa anotó dos goles muy rápido. ¿Su equipo baja las revoluciones y se apaga en el segundo tiempo?

Tengo muy claro que tenía una desventaja en un sector de la cancha. Me la jugué por contar con dos hombres arriba y solamente dos volantes contra tres de Limón. Sabía que había desventaja en ese lugar y lo solucioné hasta que ya sentía que debía hacerlo, pero me la jugué para hacer goles.

¿Tienen alguna novedad en el caso de Randy Chirino?

Randy es muy buena persona y un gran muchacho, pero sigo sin poder hablar con él. Intuyo que no volvió por falta de oportunidad. Ojalá podamos convencerlo para que regrese al equipo porque es un gran jugador y futuro de Saprissa.











