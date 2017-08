Carlos Watson sobre el regreso de Jerry Bengtson: 'Siempre se quedó a entrenar más'

El entrenador de Saprissa, Carlos Watson, confirmó que el hondureño Jerry Bengtson estará este domingo ante la UCR, a las 11 a. m. en el Fello Meza de Cartago.

Al recuperar a los jugadores lesionados, ¿cuánto cambiará el once?

Me han puesto a pensar porque Ulises Segura me parece que se va recuperando bien, son recursos que tengo a mi disposición y tengo que tomar las mejores decisiones. Regresa Jerry Bengtson de la supuesta sanción y los lesionados estarán.

¿Será titular el domingo?

Me parece que vuelve.

¿Cómo ha visto a Jerry luego de la sanción?

Está bien, lo hablamos desde el previo, es sumamente profesional, siempre se quedó a entrenar más junto a Jonathan Moya, siempre hizo trabajos específicos, la sanción no lo bajó, se siente muy bien, se siente motivado y estoy seguro que va a tener una gran actuación.

¿Cómo hacer para que Ulises Segura retome el rendimiento?

Me parece que la principal decisión la tiene que tomar él. Si decide irse, le vamos a desear lo mejor y si se decide quedarse, le puedo ayudar mucho a que se plantee nuevos objetivos, le podemos ayudar a plantear y alcanzar metas. Si decide quedarse, vamos a estar detrás de él ayudándolo para que alcance todo a futuro.

¿Cómo evalúa el desempeño de la defensa?

Lo de Limón se quedó atrás, no nos vamos a detener en ese partido, al igual cuando ganamos, ya estamos pensando en el siguiente. Hemos tomado en cuenta algunas cosas que han sucedido, en el primer gol hay cosas que mejorar, buscamos las cosas en equipo. Lo nuestro en el campo es mejorar. Fue difícil adaptarnos al terreno de juego. Vamos a seguir.

¿Por qué le ha costado encontrar un contención?

A partir de la salida de David Guzmán hemos probado, ha estado Jaikel Medina, Cristian Martínez y Jaylon Hadden, pero hemos tomado una decisión en cuanto al planteamiento de los rivales, dependiendo de la manera de plantearse, así jugamos. Nosotros jugamos con un contención con características diferentes como Juan Bustos Golobio, se tiene la figura de un contención como un tipo grande, rudo, que destroza el fútbol, en esa posición debutó Xavi Hernández, ahí juega Sergio Busquets, ustedes pueden consultarlo, ahí debutó Wilmer López, pero usted toma una decisión en Saprissa y hay cuestionamientos y yo estoy seguro de lo que hago, si paramos a Golobio ahí es por algo y si ponemos a Jaikel ahí es por algo. Ahí juega un hombre que le da salida al equipo. No se extrañen por favor.

Vienen tres partidos en cancha natural, en el Fello Meza, Ricardo Saprissa y Morera Soto. ¿Cuánto ayuda eso?

El campo es vital para nosotros, nosotros queremos el balón y en esos campos el balón obedece, si jugamos y lo hacemos bien estaríamos cerca del área rival y las circunstancias serían buenas para el tipo de elementos. Estamos ante buenos espectáculos porque el campo tiene que ver.

¿Qué piensa del técnico de la UCR (Marco Arias)?

He escuchado algunas entrevistas y he visto algunos partidos, hay una intención de jugar muy bien el balón, y lo han hecho en momentos determinados de los juegos que he visto. Sabemos que ellos van a intentar jugar bien y vamos a enfrentar un rival peligroso que perdió el fin de semana, al igual que nosotros.

¿Cómo está Anderson Leite y si está para jugar?

Anderson Leite está casi listo, podría ir a la banca el domingo y jugar unos minutos. Hoy trabajó muy bien y es un tema de toma de decisiones. Teniendo a ese tipo de futbolista, sería el encargado de jugar entre los centrales. Es más mixto, pero él podría ser el cinco y liberar a Golobio.

¿Por qué no ha vuelto a usar a los juveniles de Saprissa?

Solo han pasado tres fechas, el campeonato está recién iniciado. Finalizado el partido ante Liberia, en el campo fui claro y contundente con el tema de los muchachos. Se está iniciando el campeonato, van a pasar muchas cosas, no quiero, pero alguno se lesionará. Démosle tiempo al tiempo.

Se le vienen tres partidos seguidos, ¿cuánto ayudará para tomar ritmo?

Sí, por supuesto que los partidos seguidos va a permitir que se afiance la idea y va a permitir que hagamos cambios.

¿Cómo ha trabajado Jonathan Moya la parte mental sabiendo que está congelado por una situación administrativa?

Con él (Moya) he hablado el tema una sola vez, lo sentí bastante claro, como es Moya siempre. No lo veo decaído, sé lo que está pasando, es un poco difícil, pero esperamos en Dios primero y se logre resolver.

¿Qué es lo que está pasando con Moya?

Hay denominaciones en cuanto a lo que se tiene que hacer, en cuanto a fichajes, pregúntenle a Paulo Wanchope, en eso a Fausto González porque muy específico, hay una problemática entre Croacia e Israel, y sé lo que sucede, pero Fausto podría ser más amplio.