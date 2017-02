Carlos Watson: 'Nuestro arquero no pasó apuros, ni con 10 ni con 11'

El timonel de Saprissa destacó el trabajo de sus jugadores para que no se notara que desde el minuto 42 jugaron con un hombre menos

Carlos Watson, técnico de Saprissa, salió satisfecho por el trabajo de sus jugadores en el triunfo ante Alajuelense y destacó que pese a jugar 48 minutos con un hombre menos, tras la expulsión de Daniel Colindres, nunca pasaron apuros en defensa.

El timonel tibaseño resaltó la polifuncionalidad de sus futbolistas y la facilidad para adaptarse a los ajustes tácticos, lo que les permitió imponerse ante la Liga.

¿Cuáles fueron las claves para el triunfo?

Se tuvieron muchas, entre ellas la unión de grupo. Decidimos correr por el compañero expulsado. Además, el equipo se paró bien, se hizo un buen bloque y fuimos a atacar. Nuestro arquero no pasó apuros, ni con 10 ni con 11. Sin embargo, es para esto para lo que están hechos estos equipos.

¿Qué le pareció la expulsión de Daniel Colindres?

No he visto la jugada. A la distancia me parece drástica la expulsión, en cuanto a otras faltas parecidas que se cometieron en el mismo partido. Sin embargo, tengo claro que cuando se es honesto se paga un precio.

"Nosotros no hablamos, no decimos nada y nos dedicamos a jugar, pero nos la están cobrando muy cara. Todo esto tiene mucho que ver con lo que se dice, en relación a la final del torneo pasado y por esto Saprissa está sufriendo, principalmente por la mala interpretación que tienen algunos de las cosas que se dicen.

"El mismo árbitro que pitó el penal este sábado en contra de Pérez Zeledón, no nos sancionó uno muy claro por una mano en San Carlos”.

¿Qué se hace para que el equipo no resienta lo físico y se le viera corriendo tanto?

Esto se debe al preparador físico, los fisioterapeutas y el médico, quienes tienen un método que han estudiado y se debe a ellos que lo aplican. Lucho para que no se me pase la mano en los entrenamientos de los martes, es duro porque los técnicos queremos hacer de todo y más aún cuando es el único día que se tiene, pero ellos me regulan.

¿Como valora que Daniel Colindres se ganara la primera amarilla por levantarse la camiseta?

Cuando uno mete un gol enloquece. ¿Qué le vamos a reclamar a Colindres? Debería controlarse, se ha hablado con él, pero hay que entenderlo, más luego de un gol tan lindo.

"Lamentablemente se expulsa a un hombre que da espectáculo siempre. Incluso, él nunca comete faltas, hay que analizar esto, pero repito que se paga caro en algunos casos por ser honesto".

¿Mucho de lo que se ve de Saprissa es pensando en el juego contra Pachuca?

Hice muchas pruebas buscando lo óptimo para ese juego contra Pachuca, porque en ese partido no podemos equivocarnos. Con la expulsión hicimos varias modificaciones, pasamos a Jordan Smith atrás, cambiamos a Heiner Mora a la izquierda y en el centro de la cancha hicimos algo que prefiero no decir.

¿La polifuncionalidad del sistema y de sus jugadores fue clave para que no se notara que jugaban con 10?

Lo de Heiner Mora ayuda mucho (jugar por las dos bandas) y aunque cuando entró el brasileño Iago Soares fue más complicado, salió adelante. En el rombo que armamos, Jordan Smith ayudaba bastante, pero se le vía con velocidad y no con pausa, a diferencia de Keven Alemán, que sí tiene esa posibilidad de manejar más los tiempos. Además, también fue clave lo de Fabrizio Ronchetti.

¿Cómo valora que Jordan Smith se repusiera de los silbidos?

Jordan cuenta con el apoyo de todos, desde el técnico hasta los jugadores. Le dije que nunca lo iba a sacar porque lo silbara la gente, que si lo hacía era por decisiones técnicas. Espero que la afición valore su trabajo y lo que hizo en la cancha, porque fue pieza fundamental.

¿Por qué no jugó Álvaro Saborío?

Me han dicho que lo ideal para él es competir cada ocho días. Tenía contemplado que jugara 30 minutos en el clásico, pero el juego me cambió. Lo verán el miércoles, sin embargo, hay que llevarlo poco a poco. Incluso, contra Santos se me fue la mano, porque las indicaciones médicas son ponerlo cerca de 60 minutos hasta que esté al 100%.

¿Rolando Blackburn sigue con el equipo?

Su salida de momento son puras especulaciones.











