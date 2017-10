Carlos Watson: 'La U se ve mucho mejor en la cancha que en la tabla'

Desamparados.

Para Carlos Watson, entrenador de Saprissa, el empate 1 a 1 ante la UCR es justo por lo que hicieron los equipos: a su juicio, los celestes manejaron la primera parte y los morados mejoraron en el complemento.

También adelantó que por lo que implica un clásico, Saprissa tiene que salir a ganarlo y confía en que así lo harán.

¿Los cambios que hizo en la alineación fueron pensando en el clásico, en esta cancha o en las características del partido?

--Hay una situación grupal que no la voy a hablar aquí, pero tuve que hacer uno de los cambios, me vi obligado. Lo de Angulo, si se ubican en el Estadio Fello Meza, donde jugamos contra la U (en la primera vuelta), tuvo una marca muy severa y muy poca protección. Entonces, hemos querido que se gastara un poco el rival y ubicar a Angulo después porque sabíamos que iba a tener marca personal. Y ustedes vieron lo que pasó en el primer balón que tocó. El otro cambio, fue algo grupal que se dio, que me hizo hacer un cambio.

¿Hubo alguna consideración por el partido del domingo? ¿Qué pasó con Moura y Bustos Golobio?

--Lo de la cancha, manejábamos información de que la condiciones no eran las mejores, para nadie es un secreto que hemos tenido dificultad para manejar los partidos como acostumbramos, pero la cancha no influyó tanto en lo de Marvin, sino en lo que podía pasar en un mano a mano.

"En cuanto a las contras, esperábamos a Bustos (Darío, entró de cambio al 67') por derecha, Vega (Kevin) por izquierda y Gutiérrez (Víctor, no jugó) por el medio, que son velocistas, y si perdíamos el balón en el mediocampo, corríamos mucho peligro a la contra, algo como lo que sucedió en la última jugada del partido. De Moura, está lesionado, pero creo que ya está bastante bien. Y Golobio, no va estar creo que ni para el domingo".

¿El 1-1 responde a la realidad del juego y a dos equipos muy parecidos?

--El 1 a 1, por lo hecho por la U en el primer tiempo y Saprissa en el segundo, me parece que es justo. Ellos manejaron mucho el balón en el primer tiempo y nosotros no hemos podido como lo deseábamos. Sí en el segundo lo hemos tenido más, hemos podido ir a los dos costados y un poquito acercarnos al equipo que pretendemos ser.

"A mí el estilo de la U me gusta, la zona que hace me gusta, cuando juegan a la contra lo hacen bien. Yo le dije a los jugadores que para analizar a la U no teníamos que mirar la tabla sino que miráramos la realidad en su campo, la zona que hacen, de repente te presionan adelantado, tienen salida rápida, es un equipo con muy buenos recursos que se ve mucho mejor en la cancha que en la tabla".

¿Qué criterio le deja Mariano Torres, es su mejor versión? Por el momento de la Liga, ¿cómo vislumbra el clásico?

--Mariano está dándonos un muy buen rendimiento, sé que puede dar más, va a dar más, tiene que dar más porque lo tiene, tiene muchísimo más, esperamos que siga subiendo y subiendo. Conforme pasan los partidos, cada uno de ellos lo hace sentirse mejor, así que tengo más expectativas con él, (estoy) conforme con el rendimiento, pero puede dar más y lo va a dar.

"Con el clásico, desde que recuerdo que estoy metido en el fútbol a los 6, 7 u 8 años, se habla de que es el clásico y punto. Tenemos que ganar el domingo, la afición quiere ganar el domingo, ya Wílmer (López) dijo que su equipo se motiva contra su archirrival, así que es poco lo que tengo que decir acerca de algo que siempre se habla, se empieza ese partido desde ya desde el punto de vista de ustedes (la prensa), que va a ganar este, va a jugar el otro, las alineaciones, las opiniones de los aficionados, se vive de forma diferente y yo tengo la dicha de vivir uno más, ahora en nuestro campo y vamos a salir adelante".

¿Qué tan complacido queda con la dupla en defensa que hicieron (Yostin) Salinas y (Jeikel) Medina, la podremos ver en el clásico?

--Muy contento con la actuación de los dos, sobre todo con Medina que no ha tenido regularidad. ¿Si van a ser ellos dos el domingo? No lo sé, tenemos que esperar a Moura.

¿Ve posibilidades en la lucha por el liderato?

--Si hay posibilidades, vamos a seguir luchando, pero insisto en que vamos primero por la clasificación, una vez que nos ubiquemos entre los cuatro, podemos pensar en otras cosas, entonces tenemos que hacer los puntos para clasificar y luego pelear por lo otro.

¿Las canchas sintéticas son uno de los principales obstáculos para Saprissa? Y, ¿qué cambia en la escuadra morada cuando juega en cancha sintética?

--Es muy sencillo, usted sabe la precisión que tiene Angulo, vio los dos pases de penetración que hizo donde fueron a parar, a la malla, esa es una dificultad. Después el pique del balón es muy diferente y un equipo tan rápido como el nuestro, el jugador se resiente, pero normalmente no tenemos buenos resultados, ha sido muy difícil el tipo de campo y es algo que perjudica al equipo.

¿Qué tan tranquilo lo deja la buena labor de Kevin Briceño hoy en medio de tantas críticas?

Yo ni cuenta me di de que lo criticaban. Mire, Kevin llegó a la selección U18 por cosas parecidas a lo que ha hecho, siendo arquero del colegio de Nicoya, cuando nos llamó la atención y lo llevamos a la U-18. No me sorprende ese tipo de paradas.