Carlos Watston: 'El equipo no ha funcionado, nos superaron'

El técnico del Deportivo Saprissa, Carlos Watson, fue claro en admitir que el Cartaginés lo superó ampliamente en el terreno de juego y que su equipo tiene mucho por mejorar.

¿Cómo analiza el juego ante Cartaginés?

Ha sido un partido difícil, el rival nos superó, no nos encontramos. No quiero decir que ha perjudicado la lesión del arquero, pero sí hubo un poco de desconcentración, unos seis minutos que nos costó tomarle la mano al partido.

¿Le está costando a Saprissa el inicio de los juegos?

Pocas veces Saprissa ha ido atrás, tenemos que darle méritos al rival, de repente plantean algo que me gana a mí y de repente yo he planteado algo que le gano al rival. Hay que darle méritos a los rivales, nosotros tenemos que aprender mucho de lo que ha sucedido. El campeonato inicia y no hemos andado bien, somos conscientes de eso y el plan es mejorar en todas las líneas para recuperar en la tabla.

¿El juego colectivo del Saprissa está cumpliendo su expectativa?

Evidentemente en lo colectivo no hemos andado como hubiéramos querido. Cuando alguno de ustedes me pidió una explicación la semana pasada, alguien dijo que era una excusa, entonces vamos a dejarlo así.

¿Le preocupa el funcionamiento de la media cancha?

Me preocupa el equipo, cuando hemos ganado y ustedes ponderan a x jugador les he dicho que ha sido el equipo, cuando por ahí algo ha salido bien y hablan de mí, les he dicho que es el equipo. Por eso hoy no hemos andado todos y el responsable soy yo.

¿Regresará Danny Carvajal a la titularidad?

No tengo problema, Carvajal regresa al país. En estos momentos me han preguntado por los seleccionados y les he dicho que yo les respeto la posición a los seleccionados.

¿Cómo vio al Cartaginés?

He dicho que nos superaron, no tengo porqué profundizar en Cartaginés, ha jugado un gran partido.

¿Cómo explicar que Saprissa solo ha efectuado seis remates directos en cuatro partidos?

No hemos funcionado, el equipo no ha caminado, es mi tarea hacer que funcione bien y tengo que hacer que el equipo mejore.

¿Los afectó jugar con línea de cinco defensores?

Era muy sencillo, ellos han hecho buenos centros al segundo palo, quería evitar eso.

¿Cuándo podría debutar Álvaro Saborío?

Hay toda una coordinación, el más importante es Álvaro, él sabe cómo se siente en su forma física, la idea de hoy era darle minutos, pero había que correr mucho y cubrir muchos espacios. La idea era darle 20 minutos, lo veremos entrenar mñana, hablaré con él y el preparador físico y tomamos una decisión con respecto a él.











Comparta este artículo Deportes Carlos Watston: 'El equipo no ha funcionado, nos superaron' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Carlos Watston: 'El equipo no ha funcionado, nos superaron' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.