Carlos Watson sobre Benito Floro: 'Perdemos si se va del país porque es una figura que nos podía ayudar'

El técnico de Saprissa, Carlos Watson, destacó que el entrenador español Benito Floro pudo haber dejado enseñanzas en el fútbol tico.

¿Cómo está el equipo y la planilla para el juego de este miércoles ante Cartaginés?

No tengo ningún informe en cuanto a problemas físicos serios, faltaría ver el trabajo de hoy y capacidad de recuperación. Es la primera vez que vamos a jugar a mitad de semana. Jordan Smith sigue con problemas y el doctor (Esteban Campos) me informó de que no contaba con él.

¿Va a seguir rotando la portería?

Creo que va a repetir Kevin Briceño mañana, no fue exigido el domingo y queríamos verlo bajo alguna exigencia. Merece repetir y observar cómo están sus condiciones actuales.

¿Qué opina de Wílmer López como técnico de Alajuelense?

A Wílmer López yo lo conocí hace muchos años, él estaba en una selección que dirigía Sadie Gutiérrez, yo estaba en la U-23 cuando don Carlos González me contrata para dirigir Carmelita, pregunté por él y me dijeron que estaba en San Ramón, hablé para que la Liga lo prestaba en Primera y así debutó ante Limón, si no me equivoco debutó con gol.

¿Siente que a un técnico nacional lo hubieran aguantado tanto en su cargo como a Benito Floro?

No tengo mucha información, sé lo que ustedes (prensa) dicen, si el tema no es directamente fútbol, yo me abstengo, por supuesto a nadie le alegra que a un colega le vaya mal y la Junta Directiva haya tomado decisiones.

"Me pareció una figura muy importante para el fútbol nacional, los que han estado cerca de él han capitalizado algo, no cualquier entrenador puede levantar la mano y decir que dirigió al Real Madrid, si se va del país perderíamos una figura que nos podía ayudar mucho a todos.

"De él (Floro) se han dicho muchas cosas, pero nunca escuché una entrevista a fondo hablando de la alta competición en Europa, me hubiera encantado ver qué piensa de la línea de cuatro, de la contra, de la posesión de balón, del Real Madrid actual comparado con el Barcelona... pero no escuché, ni leí de eso. Me hubiera gustado conversar con él sobre eso, pero usted sabe la rivalidad entre ambos clubes.

"Lo saludé antes de un juego y lamento que no tuve o que el país haya tenido la oportunidad de ampliar en el tema fútbol, yo vengo y me siento acá y tengo muchos deseos de decir muchas cosas para orientar a nuestros aficionados, pero nos centramos en hablar de la lesión de uno o de otro jugador. Eso crea una nebulosa de qué es lo que se pretende, el domingo se habló de un partido aburrido y tuvimos 14 ocasiones de gol y no sabe que Saprissa tuvo 14 oportunidades de anotar. Floro hubiera aportado montones en cuanto a ayer, hoy y la alta competición en Europa".

¿Qué opina del Cartaginés y lo que ha hecho en el torneo?

Analizamos el juego entre Carmelita y Cartaginés y evidentemente ha sido un partido en un campo específico en Guadalupe, y Cartaginés ha tenido equis comportamiento, ha recuperado jugadores y entiendo que otros futbolistas ya cumplieron los castigos, me da cierta incertidumbre en su alineación, no en cuanto a lo que le gusta a Javier Delgado.

"Sabemos de su planteamiento y lo que le gusta. Sabemos de su pensamiento. En el juego ante Carmelita hemos podido ver y sabemos que hay jugadores importantes que regresan".

¿Repetirá alineación en estos tres partidos seguidos?

No hemos trabajado, nos vamos a reunir y tomar decisiones, se puede decir que el 85% del equipo va a repetir, si hacemos cambios serían uno o dos, pero el esquema va a ser el mismo.

¿Cómo ha visto a Ulises Segura en los últimos días?

La semana pasada ha estado muy bien, el domingo hizo un relevo perfecto, es lo más cercano a lo que queremos. Recuperó balones, mantuvo la posesión en el medio y tuvo algunos movimientos en el área, el domingo les dije que tuve una conversación amplia con él, está muy claro en el replanteamiento de objetivos que lo van a llevar a lo que él quiere.

Wilmer dice que es de los técnicos que más ha aprendido, ¿qué opina al respecto?

Yo lo tuve como jugador, por la concepción de juego que él tuvo, era un futbolista distinto en cuanto a tomas de decisión, será capaz de influenciar a sus jugadores con eso, no todos los futbolistas han jugado como él.

"El país va a ganar si él logra influenciar a los jugadores en cuanto a sus tomas de decisiones en el campo, que no son las que hemos tomado los jugadores normales. Le deseo muchos éxitos, estoy absolutamente seguro de que le va a ir muy bien, pero nos vamos a enfrentar el domingo y necesito ganar".

¿Cómo decide cuál atacante es titular?

He controlado las emociones durante mi vida como técnico, aquí sentado he tenido a Adonis Hilario y Evaristo Coronado con Rolando Fonseca empujando detrás de ellos y he tenido que tomar esas decisiones, uno hace lo mejor para el equipo, es una tranquilidad tenerlos, es decidir lo mejor para mañana.

¿Podrá jugar Anderson Leite?

Es una posibilidad, necesito verlo trabajar más, no creo que vaya a ser de la partida, voy a verlo trabajar estos días, quiero asegurarme de que esté óptimamente preparado para que vuelva a la alta competencia, el domingo pensaba en algunos minutos de 30 hacia abajo, lo importante es que está muy bien, queremos darle minutos intensos en el entrenamiento y asegurar que está para los 90.

¿Qué ha cambiado David Ramírez desde que se fue al extranjero y volvió?

Ha madurado muchísimo, cuando ingresé al Saprissa recuerde aquello de que los acusaban y lo que les decían, Ramírez era uno de los que estaba muy bien, teníamos la racha goleadora de Ariel Rodríguez y eso impidió que Ramírez tuviera más oportunidad, Marvin Angulo y Ulises Segura jugaban por afuera marcando salida y haciendo diagonales, pero jugó poco, aunque desde esa época vimos que era esforzado. La salida al país lo ha hecho madurar mucho, estar en otra cultura, en otro ambiente. Es un hombre a seguir, su comportamiento es extraordinario.

Sabemos que se hizo unos exámenes médicos, ¿está bien de salud?

El doctor Esteban Campos ha decidido que yo hiciera unas pruebas para controlar, no soy un chiquillo, son varios años y hay algunas cosas que han aparecido y él quiere controlar muy bien. No tengo problema para dirigir, es un control de rutina, se filtró y ustedes se informaron de ello, pero estoy muy bien, no es nada grave, esperamos en Dios estar mañana y el domingo.

¿Qué tan trabado le queda este partido del miércoles previo al clásico?

Esto lo sabíamos desde antes y era previo al de la Liga, estábamos listos, no hay ningún problema.

¿Puede ayudarle el aspecto anímico de la Liga para el clásico del domingo?

Usted me va a disculpar, nosotros estamos obligados a ganar mañana, mi mente está en el partido de mañana, Cartaginés se va a plantear sumamente difícil, tengo la mente en Cartaginés, no sé si me va a tocar hablar con los compañeros el jueves y ahí hablamos el jueves. Tendremos un rival muy difícil mañana, son cosas que tengo que analizar el juego del domingo anterior y enlazarlo con el de mañana, estoy en otras y me disculpa.

¿Qué partido imagina ante Cartaginés?

Si usted observa muy bien el fútbol internacional va a ver que el fútbol tiene una presión adelantada, con bloque cerrado y se mezcla con una contra. Javier Delgado está enterado de todo, va a ser difícil, podrían adelantar filas y darnos problema, si no tienen éxito van atrás.

"Cartaginés va a ser muy difícil, tienen contra muy buena sin ninguna duda y más con los jugadores que recuperaron porque van a aportar muchísimo, esperamos un partido muy cerrado y no se van a tirar atrás, van a presentar alternativas y vamos a ver si podemos resolverla".