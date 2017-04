Carlos Watson sobre remontada ante Pérez Zeledón: 'Esto nos ayuda montones a nosotros porque sabemos perseverar'

Fútbol Nacional

El técnico de Saprissa, Carlos Watson, aseguró que está satisfecho con el rendimiento de su equipo y la capacidad de reacción que ha mostrado su club en los últimos dos juegos ante Belén (2-3) y Pérez Zeledón (1-2).

Destacable que el equipo tenga reacción, pero ¿por qué le está costando tanto anotar primero?

Hay una confrontación y si el rival es bueno no puedo hacer nada. Entiendo que todos los equipos europeos se mueren por parar a Messi y no pueden. Yo hubiese querido frenar, pero Landín es bueno y punto. ¿Qué puedo hacer? Es destacable la intensidad del partido. Esto nos ayuda montones a nosotros porque sabemos perseverar y tener paciencia. Quedar líderes es importante porque si ganamos la cuadrangular somos campeones.

¿A qué se debe la ausencia de Heiner Mora?

Heiner Mora tuvo un pequeño resentimiento en su cuádricep, algo sucedió, no es gran cosa y no quise arriesgarlo, porque un desgarro estaríamos hablando de que podría estar fuera del torneo, no quisimos arriesgarlo. Tampoco va a jugar el domingo y algunos jugadores no van a jugar el domingo.

¿Cómo cierra su club la fase regular?

En cuanto a dinámica estamos bien, así lo demostramos, los cierres de los partidos han sido muy intensos. La intensidad y dinámica la hemos dado nosotros.

Su equipo logra amarrar el liderato, pero, ¿cuánto gana con el triunfo de hoy y los anotadores como Dave Myrie y Fabrizio Ronchetti?

Ellos hoy conformaron un equipo bastante bueno, quiero repetir que hemos llegado a ese nivel y a este momento del campeonato en muy buen nivel; esto cuesta mucho, cuesta medirlo y cuesta la dosificación en los entrenamientos para que los jugadores estén bien. Hemos llegado en buena forma.

"Dave cuenta con toda nuestra confianza, ha sido pieza fundamental, vino como lateral derecho y creo que es la posición que menos ha jugado. Lo ha hecho de muy buena manera. Creo que a Yostin Salinas lo van a convocar para la Selección Sub-20 y Dave lo está haciendo bien".

¿Qué porcentaje de esa base usted no utilizará en Liberia?

Tenemos que viajar todos porque somos un equipo. Teniendo competición no podemos darle descanso a nadie. Tal vez a Carvajal, pero no es una decisión tomada. Para Liberia iríamos todos.

¿Por qué cree que le han metido ocho goles a Limón en dos juegos?

Limón no sabría analizarlo, no he visto los dos partidos. Para el juego ante Pérez Zeledón nos hemos basado en los juegos ante Cartaginés en el Fello Meza, pero no he visto a Limón, esto era una carrera por clasificar y luego hablamos de alternativas en la punta hasta el día de hoy; dichosamente nos ha correspondido ganarle este primer lugar a un gran equipo.











