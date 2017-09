Carlos Watson:‘Ha sido un partido disputado, me voy tranquilo con lo que hicimos’

Un Carlos Watson satisfecho, conforme con lo que hizo su equipo y optimista por lo que viene. Ese fue el técnico que se presentó a la rueda de prensa.

¿Cómo resume el partido?

Ha sido sumamente disputado, ellos han arrancado mucho mejor que nosotros, pero en cuanto interpretamos lo que se quería, el resto del primer tiempo fue controlado por nosotros.

”El segundo tiempo igual fue muy disputado, nosotros recurrimos al contraataque, ellos jugaron mejor, reconozco que pudieron llegar al segundo gol pero antes nosotros tuvimos opciones.

”Me voy tranquilo, hemos ido a la Liga, a Limón, a Heredia, nos falta Guápiles. Los vamos a recibir a todos ellos en la segunda vuelta y eso es positivo para nosotros”.

¿Cómo toma el empate?

Ha sido un partido disputado, con un buen equipo adelante, hay cosas que me dejan conforme, aunque todavía tenemos muchas cosas que mejorar.

¿Qué opina del buen partido de Golobio? ¿En el gol de Heredia parece que fallan al marcar el centro?

Yo me quedaría con que el lateral de ellos tiró un muy buen centro más que con el error nuestro. Y de Golobio, él tiene mucha y muy buena posesión de balón, aunque le falta mejorar en la marca.

¿Cuánto ha cambiado Jordan Smith?

En selecciones menores él siempre jugó bien y desde que regresó al país lo ha hecho bien. Es cierto que cuando volvió tenía que mejorar algunas cosas y lo ha hecho. Recuerdo que cuando yo estaba en Uruguay y lo enfrentaba, pensaba que era un rival que hacía diferencia.

¿Cree que para sus próximos juegos tienen que mejorar la tenencia de la pelota?

Lo que pasa es que el rival también tiene condiciones, yo quiero el balón siempre, pero qué hago si me lo quitan, nos roban el balón, de repente ellos (Herediano) también juegan. Yo quisiera llevar la dinámica y el ritmo en todo el juego, pero no siempre se puede.

¿Qué opinión tiene de la dinámica del juego? ¿Qué pasó con Mariano Torres?

El ritmo que da la intensidad es el que todos quisiéramos, me parece que hubo buen fútbol a ratos, por supuesto sé que quisiéramos que todos los partidos fueran así. Sobre Mariano, él tuvo una molestia, no pudo jugar, entrenó hoy pero no estaba para jugar. En el entrenamiento del lunes me daré cuenta cómo está para ver si podemos contar con él para el domingo.