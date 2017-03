Carlos Watson: 'No hay ningún revanchismo de mi parte'

Fútbol Nacional

El técnico de Saprissa, Carlos Watson, asegura que este miércoles recibe a Cartaginés sin ninguna intención de desquite, pese a la goleada 3-0 que sufrió su equipo en la primera vuelta del Torneo de Verano 2017 en el Fello Meza.

¿Hay algún sentimiento de revancha por la goleada 3-0 recibida en la primera vuelta?

Lo mío consiste en tres puntos para acercarnos a la clasificación. Queremos los tres puntos, nos morimos por los tres puntos en contra del rival que sea. Nos toca el Cartaginés, no hemos podido ganarles, pero queremos avanzar. La pelea por la clasificación está muy reñida y nos urgen los puntos independientemente del rival que sea. La única forma de ser campeón es clasificando. Particularmente el mensaje es ese. La tabla está sumamente cerrada.

¿Qué tipo de partido espera y por qué cree que le ha costado tanto superarlos?

Me planteo clasificar con lo que sea, nos corresponde un rival difícil mañana, como todos. Hubo alabanzas hacia Carmelita el domingo y a ustedes, que siempre están aquí, les consta que el Saprissa juega y se alaba al rival por el partido que ha hecho, es la verdad porque juegan bien. No sé qué es lo que hacemos nosotros que los rivales juegan bien o qué es lo que dejamos de hacer. No tenemos ninguna duda de que mañana el adversario va a estar en su máximo de su rendimiento porque así es con todos los que nos encaran.

"Simple y sencillamente nosotros vamos detrás de un intenso partido, esperamos que así sea para ganar los tres puntos. No tengo ningún revanchismo de mi parte, simplemente queremos ganar mañana y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por triunfar. No es que ande ahí como que es un suplicio para mí, como leí (risas), jamás, ni parecido a un suplicio ni obsesión siquiera, mucho menos suplicio".

El torneo pasado Saprissa fue muy regular por su once. Por diferentes razones como selecciones, Concacaf y otras no ha podido hacerlo ahora. ¿Desea consolidar uno?

El ideal es lo que usted plantea, ese es el ideal, pero no ha podido ser así para mí por lesiones y cuestiones de selecciones. No hemos encontrado un punto alto de rendimiento que me diga que quedamos así por una u otra circunstancia. Yo quisiera que la alineación fuera más constante, pero no he podido. A partir de ahora esperamos que así sea.

Luego de la falta de definición ante Carmelita, ¿cuánto le dedica en el entrenamiento a este tema?

Cuando se trabaja definición hay una actividad constante en equis grupo muscular, si nos cargamos, corremos peligro. Lo vamos hacer hoy, pero muy poco. Es algo que siempre se hace, poquito. No es que hemos fallado un par de veces el domingo y hoy vamos a ensayar dos horas, simple y sencillamente se hace como siempre, tratando de progresar.

¿Regulará al equipo esta semana por la intensidad que se espera tengan los partidos ante Cartaginés y Limón?

Estamos acostumbrados a eso. Hoy vemos la consolidación de la recuperación, entonces dependiendo de cómo estén ellos, serán tomados en cuenta. Lo mismo sería para el viernes, esperar la recuperación hacemos trabajo táctico. Es intenso, pero no hay decisiones hechas.

¿Cuánto le cambia la media cancha con la baja de Anderson Leite?

Hay partidos que con Anderson la idea era jugar sin contención. Simplemente nosotros jugamos con contención con Cristian Martínez o Jeikell Medina a la par de él. Incluso, también ha jugado con Marvin Angulo o Mariano Torres, dependiendo de qué queremos, al igual que con Ulises Segura. Todo depende del rival y lo que queremos.

¿Cómo es el trabajo mental para hacerle ver a los jugadores que ya no están en Concacaf y deben pelear por el título nacional?

Mentalmente todas las fuerzas estaban para hacerle frente al Pachuca, terminado el partido nos reunimos en el camerino y en el hotel y establecimos nuevas metas. La de ahora es clasificar. Va a ser difícil de entender y aceptar, pero ya pasó. Ahora nos concentramos en el campeonato nacional. Ya se habló sobre metas individuales y grupales. Hay que replantearse la motivación de cara a esos objetivos.

¿Ahora que no está en dos torneos seguirá utilizando a los jóvenes?

Los muchachos están involucrados en el primer equipo, trabajan todos los días como lo hacen todos y simplemente elijo. Ya los seleccionados juveniles también se unieron al equipo. Son tomas de decisión y seguirán siendo valorados, cuando se requieran sus servicios serán tomados en cuenta.

¿Presenta Anllel Porras alguna lesión por no haber entrado en lista el domingo anterior?

Él está muy bien, simplemente fue una decisión mía no dejarlo en la banca en el partido anterior.

¿Dave Myrie será titular lo que resta del campeonato o Adrián Chévez puede meterse en la pelea?

Yo agregaría a Yostin Salinas, que no sé cómo está porque le hicieron unas valoraciones. Son tres centrales los que están ahí. Myrie lo ha hecho muy bien, Chévez también. Recuerden que en el primer partido a Salinas lo expulsaron injustamente a los tres minutos del primer tiempo, pero tenemos grandes esperanzas en él. Ellos son los centrales que van a actuar, diría que Jaikell Medina también. Aparentemente vamos bien, hemos recibido 12 goles nada más. Diego nada más porque se nos fueron Francisco Calvo, Adolfo Machado yRoy Miller, y Hansell Arauz está lesionado, más David Guzmán que es el que los protegía; nos hemos quedado sin ellos y vamos bien.











