Carlos Watson: 'Yo no quiero robarme el show, estamos fuera de la polémica'

Fiel a su estilo, el técnico de Saprissa, Carlos Watson, prefirió eludir la polémica de los últimos días que envuelve la previa del juego entre el Monstruo y Herediano, este miércoles a las 8 p. m. en el Rosabal Cordero.

Watson aseguró que los temas extra fútbol no son abordados en el vestuario del campeón nacional.

¿Repetirá la alineación?

Hemos trabajado y repasado muchas cosas por los talentos que tienen todos los jugadores tanto míos como rivales. Ellos son muy fuertes, hemos hecho un buen trabajo. Nosotros grabamos los entrenamientos y en la noche los repasamos; no tengo por qué apurarme con el tema. Veremos qué pasa.

¿Cómo mantiene a los jugadores fuera de la polémica?

Puede tener la seguridad de que el grupo está fuera de eso, queremos crítica por parte de ustedes, es muy importante para lo que se hace; lo demás no. Nosotros somos críticos, analíticos, perdemos y no nos vamos al piso y tratamos aprender. De repente en sus críticas han tenido razón y nos han ayudado porque la crítica es buena. En lo otro no me interesa aparecer, pero tengo que decirles cómo está el equipo. Yo no quiero robarme el show, estamos fuera de esa polémica.

¿Les recomienda no ver medios de comunicación?

Hay libertad, ellos pueden ver con su teléfono lo que quieran, el problema es la interpretación y ahí es donde intervengo yo, porque les hago ver las cosas y cuál es mi criterio sobre alguna cosa que está de moda.

"Cuando vino el Pachuca, el tema fue un bus (que tenía el escudo del Pachuca y del Herediano); increíble que ese fuera el tema con semejante partido".

¿Tiene alguna duda en el armado del medio campo?

Para eso estoy, tenemos que estar buscando cómo se sienten cómodos y dan resultados. Por eso hacemos algunos movimientos, aunque con los mismos hombres. Al perder el toque de Mariano Torres, hemos puesto a Randy Chirino y a Carlos Villegas, tratando de ser más profundos.

"Seguimos buscando, me gusta saber que tenemos mucho por hacer hoy en la tarde-noche".

¿Por qué le ha costado llegar al área rival en los últimos juegos?

Los informes de las grandes empresas del mundo que analizan los partidos del campeonato local nos dicen que Saprissa es el equipo que más toca el área o uno de los que más lo hace. Nos han criticado por definición, pero somos de los que más llegamos, quizá no con tanta contundencia, según el informe de los expertos.

"No estoy tan preocupado por eso, queremos más claridad, entre más lleguemos, más cerca estamos de anotar. Intentamos que sea desde atrás. No digo que seamos un equipazo, queremos jugar y mejorar".

Elías Aguilar es duda para el juego. ¿Cómo plantear eso?

Saprissa, Liga y Herediano son grandes equipos, tienen mucho historial y las planillas son de buenos jugadores; si faltara alguno, entendemos que van a ser bien reemplazados. Yo sé que Elías va a jugar; Jairo va a ser bien reemplazado.

Herediano es fuerte en los tiros libres, ¿Cómo contrarrestar eso?

Yo conocí a Azofeifa y siempre le ha pegado bien. Es el encargado de los cobros, todos sabemos que lo hace muy bien y haremos lo posible por controlar eso. Lo más importante es tratar de no hacer faltas; lo otro es una buena barrera y reacción del arquero.

A Saprissa le cuesta jugar en canchas sintéticas. ¿Cómo ve la del Rosabal Cordero?

Este campo es diferente, es una cancha muy buena, excelente, no es algo a favor de Saprissa, nos va a ayudar a realizar un gran partido. Vamos a jugar bien.

¿Qué mensaje dejó la celebración de Fabrizio Ronchetti el domingo anterior?

Eso es muy espontáneo, individual, solo él podría decir qué mensaje quiso dar. Cuando yo jugué fútbol hice uno o dos goles, pero lo celebré como loco. Es algo que le nace a cada uno en el momento.

"Un golpeador haciendo gol va a ser más peligroso. No hay que dudarlo".

¿Se enfrentará a la versión más fuerte del Herediano?

Herediano responde a un historial tal que siempre tiene que dar su máximo, tienen que proyectar eso. Es una gran confrontación, la disfruto y quiero que venga, al final haremos lo posible por ganar. Vamos a correr más y a hacer nuestro mejor esfuerzo.

¿La prioridad para ustedes será cerrar una eventual final en casa o ganar el miércoles?

La prioridad va a ser ganar, siempre será lo primero; lo segundo sería ir a buscar el empate a morir.

¿Qué opinión tiene del retiro de Wálter Quesada?

Su carrera ha sido brillante, ha cometido errores, pero ha acertado mucho más de lo que se equivocó. Qué puedo decir, yo trato de aprender de otros técnicos, esperamos que los jóvenes hayan aprendido de él.

Cuando tiene el once definido nos lo dice... ¿al día de hoy cómo está ese tema?

El equipo está bien, tenemos la oportunidad de reunirnos esta noche, después de la cena veremos videos y ahí llegamos a la conclusión de si se repite el equipo del domingo o no, cuando lo tenemos se lo decimos. Hoy hemos repetido el equipo, hay un jugador que se movió muy bien del otro lado.

¿Cómo ha estado Cristian Martínez, quien ha perdido protagonismo?

Agrego a Jaikel Medina también, pero en el centro del campo Jaylon Hadden se lo ha ganado, no he puesto a novatos porque son jóvenes y nos caen bien, tienen condiciones, no ha pasado nada con Martínez, más que hemos puesto a Jaylon yestamos contentos, son tomas de decisióN, en estos momentos ha funcionado mejor Jaylon.

¿Cómo es adivinar el once rival con las bajas del Herediano?

Me sé la alineación del Real Madrid y usted se la sabe y la del Barcelona, a veces uno falla uno, yo tengo claro cómo va a jugar, igual Hernán, es el medio local, nos conocemos todos, mis deficiencias se conocen y mis fortalezas, que son pocas, se conocen. Es fácil saber qué podría ser yo. Me parece que no es nada del otro mundo saber cómo alinearía Herediano y cuando llega saber que fallamos uno. Podría cambiar hoy con Herediano se habrá recuperado o no.

"Uno maneja información, tenemos certeza que la lesión no ha sido grave".











