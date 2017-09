Carlos Watson: Los rivales 'se pueden tirar y hacer lo que les dé la gana, no los van a castigar'

Carlos Watson, técnico de Saprissa, alzó la voz. En su criterio es injusto que se castigara al hondureño por fingir una falta de penal en el triunfo ante Carmelita (4-2) y después no se haya vuelto a sancionar a ningún otro futbolista que simula infracciones.

—¿Qué tan diferente va a ser la segunda vuelta teniendo la ventaja de cinco puntos de Herediano?

—Nadie nos pone a nosotros a pelear el primer lugar en este momento. Estamos hablando de cuatro posibilidades (de clasificación) y todas muy disputadas. Vamos a disputar esto y vamos a intentar hacer los puntos para meternos. Por una rifa nos ha tocado ir (en la primera vuelta) a Limón, Guápiles, Pérez, la Liga y Herediano; bueno ya fuimos y ahora nos toca en casa. Esos equipos son candidatos. Me parece que puede ser una ventaja, nos ha tocado jugar en horarios difíciles y a los demás no. Nos falta el de Liberia, pero es uno solo. Tenemos cosas que podrían estar a nuestra favor en esta vuelta.

—¿Cómo analiza la brecha de cinco puntos?

—De visita, en casa, para nosotros deben cambiar las cosas. Vamos a competir por ellos, en condiciones normales vamos a competir.

—¿Cómo vio los penales en el juego Herediano ante Santos?

—Yo vi el partido hasta el penal, tenía que preparar mi trabajo de hoy y no puedo decir si fue o no contundente. Hasta ahí lo vi, para mí fue muy claro.

—¿Qué fue lo que vio claro?

—Fue muy claro el partido, vi lo que tenía que ver y listo.

—Pasó lo de la sanción a Jerry Bengtson y no se ha vuelto a sancionar a alguien ¿Qué criterio le merece ese tema?

—Yo lo he dicho aquí, yo sabía que no la iban a aplicar más, que iba a ser contra Jerry Begtson y lo he dicho. Me pareció persecución, yo sabía que no se ha aplicado más, y usted lo va a ver, acuérdese lo de Mariano Torres y los cinco partidos.

—¿Lo vio injusto?

—Para mí fue, con toda claridad.

—¿Siente persecución?

—Ha sido muy claro que no se iba a aplicar más.

—¿Han perjudicado a su equipo?

—Por supuesto que sí, creo que queda muy claro si lo aplican de una forma y luego no la aplican más, eso es perjudicarlo, digamos las cosas como son.

—¿Piensa que se hizo la regla para aplicarla a Saprissa?

—Se le aplicó solo a Saprissa y nada más y no se le va a aplicar a nadie más, solo en esa ocasión va a haber. Hablamos aquí de que había partidos en los que no había video, no estudié leyes ni hay que leer 500 libros para darse cuenta que eso no puede ser si hay partidos en los que no hay videos para aplicar esa norma. La pegamos, se aplicó en un momento dado y nunca más, listo. Se pueden tirar y hacer lo que les dé la gana, no se preocupen, no los van a castigar.

—¿Se puede hacer algo para evitar eso?

—Viera el susto que me pegué cuando pitaron el penal de Luis Stwart Pérez, ustedes no tienen idea de la preocupación que tenía en la banca, dije: '¡uy! Pérez, dos partidos', pero los demás puede pasar lo que sea, no tienen de qué preocuparse para nada.

—¿Cómo vio a la planilla en la primera vuelta?

—En cuanto al medio campo hemos tenido problemitas con Mariano Torres, ahorita está muy bien, la recuperación absoluta de Anderson Leite hace que podamos mover más el medio campo, por la calidad de los jugadores le puedo dar descanso a cualquiera. Tenemos un mediocampista como Marvin Angulo que se puede arrecostar a un sector como el derecho, por ejemplo. Si me permiten usar a Mariano Torres durante los 90 minutos puede jugar de 8 y de 10. Lo del mediocampo es para sorprender y usar las cualidades de ellos. Por ahí han ido las variantes, estamos contentos con lo que ha tenido el equipo. Hay una tendencia del equipo a jugar a la ofensiva, pero entendemos que el equilibrio defensivo es lo que nos va a poner más en ofensiva.

—¿Cómo analiza la función del medio campo entre Ulises Segura, Marvin Angulo y Luis Stwart Pérez?

—Estoy muy conforme y contento con el resultado que hemos tenido con Pérez, sé la capacidad de Ulises y Angulo ni hablar. Sabemos del rendimiento de Pérez en su club, siempre asumió y tuvo liderazgo. Saprissa es otra cosa, pero se ha adaptado de excelente forma, es un luchador nato, intenso en los entrenamientos y se ha adaptado totalmente; ha sido la respuesta que queríamos de él. Ulises lo está haciendo excelente, yo no tengo duda de que para mayo del año próximo, Saprissa lo pierde, se va.

—¿Cómo está Ulises Segura?

—Está tranquilo y sabe qué hacer para alcanzar el rendimiento que él quiere.

—¿Cuánto le ayuda tener a todos los extranjeros disponibles?

—Marcan diferencia, son líderes, Henrique Moura todos los días aprende una palabra más y habla más conmigo. Jerry Bengtson es muy callado, pero en el campo lo que hace es muy importante para el grupo.