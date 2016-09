Carlos Watson: 'Ser primero es una obligación'

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

¿Cómo manejar el calor de Liberia para el juego del domingo?

El calor no va a ser factor porque aquí en Belén entrenamos bajo una temperatura muy alta y se acerca bastante lo que podríamos encontrarnos en Liberia.

¿Cuánto aprovechó el parón de la Selección Nacional?

Nos sirvió para recuperar bastante porque la intensidad en la competición ha sido máxima, sirvió para hacer una curva de recuperación y a partir del miércoles ha sido intenso el entrenamiento.

¿Se han propuesto terminar invictos la primera fase?

Trabajamos para ganar. Todos sabemos donde estamos y qué representamos, hay retos siempre que enfrentar. Lo del primer lugar es una obligación, buscar el arco rival es una obligación, de repente va a salir y otras no, pero hay que responder. No nos proponemos romper algo, es algo que tenemos que hacer.

¿Cómo se incorporaron los seleccionados?

Adolfo Machado no fue tomado en cuenta, Daniel Colindres tampoco. David Guzman jugó muy poco, el único fue Francisco Calvo y la recuperación la hizo hoy. Mañana ya estará con el resto del grupo.

¿Cómo analiza el torneo?

Hay mucha competencia, vamos a procurar seguir siendo intensos. No queremos perder, vamos a tomar los rivales de uno en uno y ahora nos toca Liberia.

¿Le cambia que Liberia tenga nuevo técnico?

Los vi ante la UCR, ahora van a jugar en su cancha. Estando Kenneth García y Wálter Chevez siempre habrá peligro. Van a hacer buen fútbol. Va a ser una buena confrontación.

¿Esa condición de la cancha les puede beneficiar?

Es grande para los dos y ellos lo conocen muy bien. Nosotros tendremos que ocuparlo de manera ideal.

¿A pesar de jugar el domingo ya piensa en Concacaf?

Estratégicamente hacemos cosas, terminando el partido ya sabemos lo que vamos a hacer. Así lo venimos haciendo. Así lo enfrentamos. Es algo que nos ilusiona.

¿Cómo analiza la hexagonal?

De los rivales del área no le puedo hablar, para analizar a Portland duro cuatro o cinco horas para ver bien la competición internacional. No es ver un solo video de ellos si no hay que verlos cuando andan bien, cuando bajan un poco el rendimiento y también contra rivales tradicionales de visita y casa.

¿Presenta alguna baja para este juego del domingo ante Liberia?

Vamos con todo lo que está a nuestra disposición. Solo Anllel Porras presenta una lesión.











