Carlos Watson sobre posibles salidas: 'Es algo con lo que tenemos que convivir y prepararnos muy bien'

Fútbol Nacional

El técnico de Saprissa, Carlos Watson, afirma que está acostumbrado a convivir con los rumores de las salidas campeonato tras campeonato.

Watson asegura que por ese motivo deben de estar bien preparados para que el plantel no resienta tanto las bajas.

En el presente son casi un hecho las salidas del portero Danny Carvajal y del volante Ulises Segura.

¿Cómo está el equipo para el partido de este miércoles?

Nosotros nos vamos a ocupar de lo que está a nuestro alcance, que es competir por los tres puntos de mañana. Lo otro no está a nuestro alcance y no nos vamos a desgastar en eso.

Con el cierre del torneo hay rumores sobre posibles salidas del equipo, ¿cómo se hace para mantener a los jugadores en línea?

Antes fueron Ariel Rodríguez, Cristhian Bolaños, en este equipo es así, los jugadores dichosamente juegan a un alto nivel y eso le gusta a los agentes. Yo lo veo como un incentivo para los jóvenes que vienen atrás. Es una realidad que son seguidos y que se van. Usted podría hacer una lista de los últimos jugadores que se han ido del Saprissa en los últimos siete años, no sé si alcanzará a los 20 y no sé si exagero. El equipo sigue y en esto es difícil para los dirigentes y Paulo Wanchope, gerente depotivo, porque los jugadores tienen cláusulas por las que pueden irse, yo lo quiero ver de manera positiva, porque los jóvenes mejoren. Es una realidad que las figuras nuestras se van a ir como Keylor Navas, Joel Campbell, Celso Borges, Bryan Oviedo, entre otros. Es algo con lo que tenemos que convivir, prepararnos muy bien y estar listos.

El sitio World Ranking lo nombró el mejor técnico de Costa Rica, ¿qué criterio le merece esa nominación?

Yo siempre digo que esto es grupal y si se me nominó así es por un trabajo en equipo, por todo lo que hacen los utileros y toda la gente del Saprissa. No me gusta el tema individual porque esto es un equipo.

¿Cómo siente que ha sido el rendimiento del club en la segunda vuelta?

Siempre ha sido así, si hay un rendimiento muy alto se sabe que ese equipo continúa, ligando esta pregunta con la anterior, ha sido tremendamente difícil porque recuerde que nosotros le hemos dado tres jugadores a la Selección Mayor para la Copa Uncaf, seis juveniles a la Sub-20, de ellos dos o tres que iban a ser tomados en cuenta para el primer equipo, entonces el arranque de campeonato ha sido sumamente difícil para nosotros.

"Recuerde la sanción de Mariano Torres, los inconvenientes con la documentación de Anderson Leite, Álvaro Saborío que se iba a poner en forma, Fabrizzio Ronchetti que no estaba en forma, la primera vuelta fue sumamente difícil. Nos hemos emparejado un poco más, aunque otra vez se dio lo de la convocatoria a selecciones".

"Creo que nosotros hemos hecho sies partidos sin seleccionados, de esos cuatro o cinco sin mayores ni juveniles, se ha hecho muy difícil y muchas decisiones que se han tomado han tenido que ver con esta inconstancia de poder mantener un solo equipo".

¿Para este partido contempla que Angulo regrese a la titularidad?

Creo que va a jugar mañana. Cuando entrenamos los martes por la mañana y me reúno con ustedes (la prensa) después, yo tengo decisiones tomadas. Cuando se entrena por la tarde y hablo con ustedes antes del entrenamiento es difícil porque hay una práctica de por medio.

¿Planea utilizar en el once a Anllel Porras?

Porras se resintió un poquito del tobillo, pero no lo he visto, por eso es difícil contestar sí o no. Vamos a esperar.

¿Cómo ha sido la incorporación de los jugadores desde el banquillo?

Los que no compiten regularmente tienen un trato muy especial el día siguiente, igual al de todos los equipos. Ellos se mantienen en forma, lo ideal es que compitan todos, pero no se puede. Normalmente los que tienen poca participación, tienen una práctica muy fuerte para que estén listos.

Más allá de que Belén siempre le juega bien a Saprissa, ¿cuánto provecho le puede sacar a ese mal primer tiempo?

Hemos jugado mal porque Belén jugó muy bien. Los jugadores de ellos se inspiran y hacen buenos partidos y eso hay que reconcerlo. Nosotros planteamos y replanteamos, pero me cuesta muchísimo. Se va un técnico y juegan bien, llega otro y juegan mejor. Mucho reconocimiento a lo que el rival hace. Gane o pierda, nosotros siempre analizamos y hacemos reuniones sobre lo que se hace bien y lo que no se hace bien. He dicho públicamente que nos cuestan mucho los campos sintéticos, hay algunos jugadores que no se encuentran en este tipo de campo, pero es una realidad a la que nos enfrentamos y hemos salido adelante, como ganamos en Guápiles.

¿Descarta que Porras juegue este miércoles ante Pérez Zeledón?

No, para nada. No lo he dicho así, me dijo que estaba resentidillo, pero hoy no sé.











