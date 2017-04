Carlos Watson asegura darle forma al Saprissa del futuro

Fútbol Nacional

El técnico de Saprissa, Carlos Watson, asegura que en este torneo ha tenido que ir gestando el Saprissa del futuro.

Las salidas del plantel, la Concachampions, las convocatorias a Selección Nacional y las lesiones le han permitido alinear caras nuevas a la Primera División como Jorman Sánchez (19 años), Adrián Chévez (19 años), Carlos Villegas (18 años) y Jaylon Hadden (18 años); además de empezar a pulir y dotar de mayor responsabilidad a jóvenes que deben asumir un nuevo rol en el camerino como Julio Cascante (23 años), Joseph Mora (24 años) y Cristian Martínez (22 años).

En criterio del estratega, el equipo que salió campeón en diciembre era un cuadro consolidado, mientras que ahora su club "está en formación".

¿Cómo ve al equipo de cara al juego ante Belén?

Estamos muy bien, lo del sábado (la derrota en el clásico) lo dejamos atrás, hemos sabido valorar lo que sucedió, de qué nos puede servir y tenemos una buena oportunidad el domingo de seguir en nuestra senda.

¿Por qué le ha costado que un delantero se enrache con goles pese a todas las ocasiones que genera el equipo?

No es exactamente eso, es la sincronización del equipo. Cuando la defensa no anda bien, normalmente yo les digo a ustedes que los problemas los busco solucionar en el mismo equipo. La generación de fútbol es de un equipo, sale desde el fondo. Saprissa ha hecho muchísimo este campeonato, me han sorprendido los muchachos, es un equipo de un funcionamiento distinto, se para igual, pero es otro equipo.

"El equipo no llega al área como llegaba en el torneo pasado y cuesta más. Si Colindres tuviese a Ariel Rodríguez en el área, jugaría por fuera y le generaría espacios. A Fabrizio Ronchetti no lo hemos podido llevar a su momento, estamos hablando de que esté pleno para que ataque más los espacios y pueda generarse más oportunidades él mismo. El equipo que fue campeón en diciembre es muy diferente al de hoy, porque genera fútbol diferente".

En un informe que recibimos de estadísticas llamado InStat, el segundo mejor pasador del club el torneo pasado era Adolfo Machado y no lo van a creer, detrás de Marvin Angulo y no sé si el cuarto o quinto era nuestro arquero porque estaba armado diferente. Ahora Yostin Salinas de repente podría ser más técnico que Machado, me parece que Cristian Martínez podría superar a David Guzmán, pero hay que darle tiempo, Guzmán es un jugador hecho que asumía la salida del equipo, pero Martínez está aprendiendo y hay que darle tiempo. La cuota ofensiva de Joseph Mora no es la de Francisco Calvo, pero podría llegar a superarlo.

¿Cómo ha sido ese proceso de incorporación de los jóvenes?

Yo veo a Yostin Salinas en dos o tres años y es impresionante. Es más, que no ocurra por ahora, pero se va a ir, por las condiciones que le veo no es mucho lo que va a durar en el país. De 18 años a los 32 de Machado y no sé cuántos partidos Clase A tenga con la Selección de Panamá es diferente. Salinas lo tendrá y llegará a eso. Imagínese a Joseph Mora con 35 partidos Clase A, el rendimiento que le dará a Saprissa, imagine a Cristian Martínez salir con la cabeza arriba a dominar el panorama, por eso que llegamos, generamos, pero no le de la forma que lo hacían los otros el año pasado porque es un equipo en franca conformación.

¿Por lo hecho en Concacaf y el pasado sábado en el clásico nacional se vuelve ahora el título una obligación?

Cuando el Saprissa compite siempre se dice que quiere ser campeón y así trabajamos, en el camino saldrán cosas como la del sábado anterior, pero nosotros seguimos con el deseo de ser campeones y vamos a salir adelante y estamos bien. Entendemos que no hemos andado nada bien, hicimos los estudios y las correcciones del caso. Vamos a seguir en la lucha, estamos clasificados y en la pelea por el primer lugar.

¿Quién sustituirá a Julio Cascante?

Cuando tengo decisiones hechas lo digo, me parece que Dave Myrie va a acompañar a Yostin Salinas, es muy rápido para tomar este tipo de determinación, pero Dave jugaría en su lugar.

¿Cuánto le sirve enfrentara rivales que se jueguen algo en estas tres últimas fechas?

Es importante lo que se juega Belén y jugamos nosotros. Algunos aficionados me han dicho que por qué dijimos lo del estadio lleno en Alajuelense y es porque era un partido de muy alta exigencia y mis jugadores iban a mejorar independientemente del resultado, iban a mejorar. Es la competición que queremos siempre, tomen en cuenta al Pachuca, si juega ante Tijuana, América, Pumas, Tigres, Cruz Azul, y también qué sucede cuando uno enfrenta a la Liga o a Herediano, yo me siento bien porque cuando se miden ante esos ambientes van a crecer. Mejora la capacidad de concentración, ritmo de juego, técnica y todo.

¿Le gustó Ulises Segura en ese puesto más en la ofensiva?

Me gustó, pero no sé si para seguir, no hay decisión tomada sobre esto, me gustó. No sincronizamos los movimientos de él con los demás porque se nos pitaron algunos fueras de juego. Él tiene esa capacidad y ustedes lo han visto como mixto, por izquierda, derecha y ahora por el medio.

¿Cómo analiza esa lucha por el liderato?

Igual al torneo anterior, solo que la lucha de antes era con Herediano, pero yo siempre he dicho que así va a hacer hasta el final. Esa es la competición y así se da.

¿Podrá usar a Anllel Porras ahora que tiene el alta médica?

Porras hizo un poquito de trabajo táctico, unos 15 minutos, pero veremos de qué es capaz mañana y el jueves podría tomar una decisión.

¿Fabrizio Ronchetti tampoco estará el domingo ante Belén?

Hemos tomado esta decisión pensando en el final, el domingo podría entrar perfectamente, quiero ver a Anllel Porras y a Mynor Escoe y ver qué decisión tomamos. Pudiera ser que nos convenza más Fabrizio que los otros compañeros que le dije, y serviría para despejar el ambiente de que no juega porque no firma, es irresponsable decir eso por la forma en que yo les hablo a ustedes, directo y con la verdad.

¿Le preocupa que no haya renovado?

Es un tema que no me incumbe, es Paulo Wanchope, gerente deportivo, y los contratistas del jugador. He sido muy directo y sincero con ustedes. Por ahí anda Fabrizio, la decisión para prepararlo la tomamos el médico, el terapeuta, el preparador físico y yo.

¿Joseph Mora está lesionado?

En el clásico, Joseph salta, cae y se queja de un dolor en un lugar cercano al de su lesión, a 30 metros qué se le ocurre a usted que yo podría pensar. Yo le dije que cómo estaba y él me señaló un lugar no el de la lesión, pero cerca. Cuando salió, le pregunté que si era mucho y me dijo que no estaba lesionado, pero a la distancia interpreté otra cosa. Joseph está bien.

¿Qué opina de Belén como rival?

Juegan muy bien ante Saprissa, igual a San Carlos, yo lo veo contra nosotros y digo, pero este equipo está para campeón, pero veo la tabla y dice otra cosa. Yo miro a la Liga el sábado y digo que está para ser campeón, pero fue contra Saprissa, entonces directamente le debo decir que los he visto muy bien contra nosotros. Estamos alerta. Ellos están obligados a ganar, igual nosotros. Los he visto jugar muy bien cuando juegan contra nosotros.











