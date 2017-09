Carlos Watson: 'He hecho de todo para jugar en este tipo de cancha'

Guápiles

El técnico del Deportivo Saprissa salió molesto con el arbitraje y asegura que las condicones del clima afectaron a su equipo, pues la mayoría de jugadores salieron con ampollas.

¿Qué analisis hace de la derrota ante el Santos?

Un juego de mucha dinámica, tanto hasta llegar al desgaste, entrega en todos momentos y a ratos buen fútbol, hecho por mi equipo en el arranque e igualado por Santos más adelante. Un campo tremendamente difícil, se intentó jugar bien, me quedo con una sensación de que ha sido un encuentro sumamente disputado.

¿Cómo vio a Jerry Bengtson en su regreso?

Bengtson ha hecho un enorme esfuerzo, hizo lo que todos sabemos que es capaz de hacer, nos aportó bastante en ese movimiento que hace muy bien. Él tiene más, él puede más, quizá debimos cambiarlo, pero el juego fue cambiando de circunstancias y los cambios no alcanzaron para darle un descanso a los 70 minutos, que era lo que queríamos de él. Me parece que ha hecho un muy buen partido.

¿Anderson Leite salió lesionado?

Leite y seis jugadores más se han llenado las plantas de los pies de ampollas y prácticamente no podían correr y en iguales circunstancias tuvo que salir Ulises, desde el primer tiempo estaba así, pero hizo un gran esfuerzo. No me parecen circunstancias justas para un atleta.

¿Los afectaron las condiciones de cancha y clima?

He hecho de todo para jugar en este tipo de cancha, he intentado de todo, lo teníamos bastante resuelto hoy, pero ya comentamos un problema que hemos tenido y no quiero insistir sobre él porque el rival ha jugado bien. No acostumbro venir a dar excusas, queremos quedarnos con el esfuerzo que ellos han hecho, pero hubo un factor fundamental que incide en nuestro fútbol.

¿Qué opina del penal fallado por Marvin Ángulo?

El penal no se pudo, punto, es un jugador que ha hecho muchos cobros y ha acertado, simple y sencillamente virtud del arquero, quiero verlo así.

¿Siente que su equipo tiene buena capacidad ofensiva?

El equipo es sumamente ofensivo, estamos buscando el equilibrio constantemente. No nos quedamos tranquilos nunca, cuando ganamos lo he dicho y hoy que perdimos lo digo. Hoy fue a balón parado que hemos sufrido. Falta mucho y ahí seguiremos hasta alcanzar el nivel que consideramos óptimo para el equipo.

¿Qué buscaba con los cambios en el cierre del juego?

Ibamos a hacer otro cambio porque habían otros jugadores lastimados por las mismas circunstancias, en cuanto ejecuté uno se lastimó otro, entonces tuvimos que cambiar sobre la marcha, por eso Salinas se demoró. Jugaban con dos puntas y como estábamos arriba en el marcador, íbamos a jugar con doble stopper e iba a liberar a los dos laterales.