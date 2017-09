Carlos Watson festeja con goleada su victoria 200 en primera división

La victoria 200 en la carrera de Carlos Watson en Primera División fue más sencilla que muchas de las otras 199 y la festejó con una goleada.

Liberia no fue un gran rival, ya que los pamperos fueron ampliamente superados por el nuevo líder del torneo y salieron de Tibás por la puerta de atrás, dejando serias dudas.

No obstante, Watson no dejó que el juego sencillo lo limitara para girar indicaciones y corregir lo que no le gustaba de sus pupilos en la cancha.

Watson gritó, se levantó, se sentó y al final salió con tres puntos para su equipo, que pueden ser un triunfo más, pero para la estadística tiene un valor diferente.

Los goles fueron el justo premio para un planteamiento ofensivo, con la intención de marcar todos los tantos posibles, dejando atrás la falta de eficacia del duelo ante Guadalupe, del domingo.

Sumado a su triunfo 200, Watson cumplió el objetivo de llevar a los morados a la cima del Apertura 2017.

Saprissa es líder del torneo, al menos de manera momentánea, ya que el Herediano no disputó su juego ante el Santos de Guápiles porque los caribeños enfrentan hoy al Árabe Unido de Panamá, en la semifinal de la Liga Concacaf.

Legado de Watson. En su trayectoria como jefe de banquillos ha dirigido 493 partidos, de ellos 200 triunfos, 130 empates y 163 derrotas, para un rendimiento del 50%.

Por el momento solo lo superan Marvin Rodríguez (311), Juan Luis Hernández (235) y Antonio Moyano (218).

En este top 10, Watson dejó atrás a Rónald Macho Mora (186), Orlando de León (184), Juan José Gámez (183), Odir Jacques (165), Leroy Sherrier Lewis (158) y Alfredo Chato Piedra (150).

El entrenador llegó a la casa morada por primera vez en la temporada 1993-94, luego volvió para la campaña 96-97 y después para su actual estadía, iniciada en octubre del 2015.

Su balance con los tibaseños en toda la trayectoria que ha tenido es del 42%, pues en 162 encuentros registra 88 triunfos, 38 empates y 36 derrotas.

Con ellos alcanzó una Copa de Concacaf en 1993 y dos títulos nacionales (Invierno 2015 y el Invierno 2016).

Además del Saprissa, Watson ha encabezado el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano, Palmares, Turrialba, Carmelita y Uruguay de Coronado.