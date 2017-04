Carlos Watson: 'Estamos acostumbrados a dejar atrás la derrota'

Fútbol nacional

El técnico de Saprissa, Carlos Watson, aseguró que es muy crítico con su plantel cuando gana y, más, luego de una derrota.

LEA: Mariano Torres queda fuera del torneo por lesión

En criterio del estratega, el resultado 5-1 ante Limón le permite a su club crecer en la etapa final del torneo, pues le enseña cuáles podrían ser sus puntos débiles.

¿Por qué los resultados abultados la mayoría de veces que han perdido en el torneo?

Lo más importante es que salimos adelante. Este equipo es sumamente crítico cuando gana y cuando pierde. Yo a mi edad aprendo y mucho, así que una de las cosas importantes acá es dejar atrás la derrota y no convivir con ella, y gestionarlo de manera que seamos más fuertes.

¿Está vivo ese sentimiento de levantarse?

Nosotros estamos acostumbrados a dejar atrás la derrota y hemos salido adelante, es que ya pasó, pero analizamos por qué y debemos seguir adelante; así es la vida. Ustedes ven en el Saprissa un equipo perseverante, que entiende el panorama, por qué se dice lo que se dice. Las cosas que se dan nos sirven para mucho más, como decimos, para picarnos más y estar listos el sábado.

¿Cómo sustituye a Mariano Torres (por lesión) y a Julio Cascante (por expulsión)?

Planificando, probando y despejando dudas. Tengo derecho a pensar cosas, verlos hacer trabajos que me aclaren el panorama.

¿El tener partido el sábado le acelera la búsqueda en su toma de decisión?

Siempre hacemos lo mismo, los jugadores dominan lo que quiero para el equipo, sobre todo en casa, es una toma de decisiones, tenemos alternativas, simplemente es una toma de decisión.

¿Adrián Chévez podría tener la oportunidad?

Ya le dije que estamos analizando cosas, viendo, y es toma de decisión. Tengo alternativas otra vez. Es verlos y ya el viernes quedará muy claro de lo que vamos a hacer el sábado.

Heiner Mora ha jugado en varias posiciones, ¿lo ve de volante por el centro?

Este tipo de futbolistas son importantes porque pueden jugar en varias posiciones. Por ejemplo, Kenner Guatiérrez en Alajuelense es marcador central y es un gran centrocampista. Nos sacan a los técnicos de problemas.

Saprissa marca superioridad en condición de local ante Herediano. ¿Cuál es el éxito en casa?

Siempre hablamos de factores, el campo, la cancha es impresionante, a los jugadores les encanta estar ahí, nuestra afición nos hace muchísimo más fuertes, dominamos nuestra cancha. Tenemos la oportunidad de entrenar ahí. Lo dominamos y manejamos

¿Qué tanto se pueden usar de parámetro los enfrentamientos con Herediano de la etapa regular?

Hay características, el técnico y los jugadores, qué les gusta y qué no. Cuáles son las fortalezas y debilidades. La idea es dominar las fortalezas de ellos y tratar de explotar las de nosotros, igual harán ellos. Herediano tiene cualidades muy especiales en sus jugadores, en su técnico. Siempre digo que hay rivales que nos hacen mejorar y este será uno de ellos.

¿Cómo evalúa el trabajo de la defensa?

Ustedes hablan de defensa como la línea de cuatro y el portero y punto. Es por un tema de deficiencias nuestras y cualidades de nuestros rivales. Las deficiencias las pretendemos mejorar siempre, pero el rival te desequilibra porque tiene condiciones, se tiene en cuenta todo. Los defensas son jóvenes, el entrenamiento mejora al futbolista, que es nuestro objetivo. Porcuramos ir eliminando todos los errores día a día, de repente juega el rival y nos desequilibran como lo hemos hecho nosotros.

¿Pesó la salida de Roy Miller a mitad de torneo?

No puedo lamentarlo, no me sirve para nada. Ha aprovechado la oportunidad para su familia, es un extraordinario profesional, pero este equipo es así, los jugadores son muy buenos y los quieren. Son tentados siempre, vivimos en una cultura que el jugador lucha, destaca y se va, los más jóvenes tienen que pelear por su campo. Miller se fue, no podemos hacer nada.

¿Toman como una final este partido contra Herediano?

Todos son finales, el Herediano-Saprissa siempre es muy especial, en las condiciones yo no tengo duda, va a ser una extraordinaria confrontación y me concentro para no dejar cosas suetos. Está para el disfrute de los aficionados, esperamos no defraudar a los nuestros.

¿Cuánto pierde el espectáculo sin Mariano Torres y sin Elías Aguilar?

No van a estar. Los más importantes son los que podrán jugar. No podemos lamentarnos.

¿Pero en lo táctico cambia en algo?

Es que no contamos con Mariano Torres y punto. Ese otro va a rendir de acuerdo con sus condiciones.

¿Cómo analiza el estilo del Herediano?

Entiendo que por los resultados juegan muy bien de visita, se sienten cómodos, es una conclusión muy clara, yo no voy a decir con énfasis ofensivo o defensivo, entienden su misión de equipo grande de jugar bien en cualquier campo.

¿Cuánto podría pesarle a su rival la baja de Elías Aguilar?

Es un extraordinario futbolista, tiene un peso equis en su equipo y no cuentan con él. No puedo preocuparme por Elías sino por un equipo congruente que va a dar el máximo; quiero transmitirle eso a mis jugadores.











Comparta este artículo Deportes Carlos Watson: 'Estamos acostumbrados a dejar atrás la derrota' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Carlos Watson: 'Estamos acostumbrados a dejar atrás la derrota' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.