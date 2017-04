Carlos Watson: ‘Había deseos por reivindicarse y así se hizo’

Marca a presión

El técnico del Saprissa, Carlos Watson, considera que su equipo jugó muy mal en un tramo del partido, pero mostró una cara distinta en el complemento

¿Porqué Marvin Angulo y Fabrizzio Ronchetti estaban en banca?

No se si estoy en la obligación de explicar, pero por algo me los deje ahí, por consideraciones que solo los jugadores saben, por algunas situaciones tácticas que quisiera reservarme. Ojalá la gente me lo entienda así y así son las decisiones. Siento que han entrado en buen momento.

¿Qué opina de regresar al liderato por la derrota de Limón en Pérez Zeledón?

Les he dicho reiteradamente que a partir de clasificar, al igual que el año pasado esto será así: sube uno y baja el otro. El año pasado fue con Heredia y ahora nos toca con Limón FC. Ahora vamos a procurar nosotros no bajar, pero está pasando igual que en varios torneos anteriores.

¿Se puede pensar en rotaciones a esta altura del torneo?

Nos estamos jugando la localía, nos estamos jugando la posibilidad de evitar una final. Yo dije que cuando clasificáramos íbamos a enfocarnos en eso. Les dije que Fabrizio Ronchetti iba a ser titular contra Pérez Zeledón, que lo estábamos trabajando, va a jugar contra ellos, pero estamos peleando por la punta.

¿La remontada les puede ayudar anímicamente para el cierre?

Estábamos jugando mal, este equipo de Belén nos tiene la medida, ellos juegan bien contra nosotros y hoy no era la excepción. Dichosamente, Anllel Porras entró muy bien y marcó la diferencia. Estábamos obligados a hacer lo que hicimos hoy por nuestra afición.

¿Cómo toma la reacción de su equipo para darle vuelta al partido?

Sentía en la semana que íbamos a salir adelante. Se habló mucho de qué hicimos bien en Alajuela y qué no hicimos bien y sentía que había vergüenza deportiva, con deseos por reivindicarse y así se ha hecho.

¿Qué rescata del aporte de Anllel Porras?

Él siempre va a luchar y sabe que cuenta con mi confianza, sabe que va a ser un futbolista de cualidades diferentes a los demás, fuerte, rápido y tiene gol; por suerte, hoy apareció.

¿Cuanta tranquilidad le da la reacción de su equipo en el segundo tiempo?

Tranquilidad no, estábamos en deuda y estábamos jugando mal. Se ha hecho lo que se tenía que hacer desde el principio. No vamos a dejar pasar esos minutos donde el equipo no se encontró, no se puede repetir una actuación así.

¿Siente que el panorama es favorable para cerrar en primer lugar?

Tenemos que ganar el miércoles, si no, lo de hoy no va a valer absolutamente nada. Llevémoslo paso a paso.











Comparta este artículo Deportes Carlos Watson: ‘Había deseos por reivindicarse y así se hizo’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Carlos Watson: ‘Había deseos por reivindicarse y así se hizo’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.