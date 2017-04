A puro colmillo, Carlos Watson arma un torneo que ha sido un rompecabezas

Verano 2016

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La experiencia es una de las mejores cartas de presentación del técnico de Saprissa, Carlos Watson, quien ha tenido que hacerle frente a un Verano 2016 bastante ajetreado.

Armar el rompecabezas de un once fijo para Watson ha sido más que complicado por las salidas que sufrió el club, las convoctorias a la Selección Nacional, las lesiones, la rotación por Liga de Campeones de Concacaf y las sanciones.

Prueba de ello es que el plantel es el tercero en cuanto a más jugadores usados, con 29, uno menos que Carmelita y dos menos que el Herediano.

Los cambios van desde la portería hasta la línea ofensiva. El estratega le ha dado minutos a Aarón Cruz, Kevin Briceño y Danny Carvajal.

La zaga es una de las zonas donde más jugadores han tenido la oportunidad de actuar, con un total de nueve. Se trata de Jordan Smith, Heiner Titi Mora, Yostin Salinas, Dave Myrie, Roy Miller (ya no está en el equipo), Julio Cascante, Adrián Chévez, Joseph Mora y Jorman Sánchez.

En esta última línea, Watson ha efectuado 13 combinaciones de jugadores, siendo Smith, Myrie, Cascante y Heiner la más usada, con cinco partidos.

En criterio del jefe del banquillo del Monstruo, en esta zona tiene jugadores con mucho potencial, aunque su club está en "franca conformación".

"Yo veo a Yostin Salinas en dos o tres años y es impresionante. Es más, que no ocurra por ahora, pero se va a ir, por las condiciones que le veo no es mucho lo que va a durar en el país. La cuota ofensiva de Joseph Mora no es la de Francisco Calvo, pero podría llegar a superarlo", expresó Watson el pasado martes.

Además, en el mediocampo ha echado mano de nueve volantes: Cristian Martínez, Jaikel Medina, Anderson Leite, Marvin Angulo, Mariano Torres, Ulises Segura, Keven Alemán, Jaylon Hadden y Marvin Loría.

El entrenador aseveró que en esta línea tiene a Martínez como un "muchacho con mucho aprendizaje".

"Imagine a Martínez salir con la cabeza arriba a dominar el panorama, él podría superar a David Guzmán, pero hay que darle tiempo, Guzmán es un jugador hecho que asumía la salida del equipo, pero Martínez está aprendiendo y hay que darle tiempo", acotó.

En cuanto al ataque, ha alineado a ocho futbolistas: Álvaro Saborío (ya no está en el equipo), Rolando Blackburn (ya no está en el equipo), Anllel Porras, Carlos Villegas, Mynor Escoe, Randy Chirino, Fabrizio Ronchetti y Daniel Colindres.

Watson ha tenido que sacar todo su colmillo para hacer de esta planilla un club competitivo que podría cerrar líder de la fase regular, pero que ya está clasificado a la cuadrangular en la lucha por el bicampeonato.

La partida de jugadores como Adolfo Machado y Calvo le ha dado oportunidad a Cascante, Salinas, Joseph Mora y a Sánchez. Incluso, el Titi ha jugado a perfil cambiado.

La baja de Guzmán le abrió espacio a Martínez, Medina y hasta a Leite. Mientras que la de Sabo y Blackburn a Escoe, Chirino y Villegas.

"Saprissa ha hecho muchísimo este campeonato, me han sorprendido los muchachos, es un equipo de un funcionamiento distinto, se para igual, pero es otro equipo", aseveró Watson.

Este domingo, la planilla de la S tiene otra prueba complicada ante Belén a las 4 p. m. en el Colleya Fonseca.











Comparta este artículo Deportes A puro colmillo, Carlos Watson arma un torneo que ha sido un rompecabezas Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: A puro colmillo, Carlos Watson arma un torneo que ha sido un rompecabezas Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.