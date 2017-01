Fútbol Nacional

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Carlos Watson no echa mano a toda su banca, pese a desgaste de sus jugadores

Deportes Carlos Watson no echa mano a toda su banca, pese a desgaste de sus jugadores

El técnico de Saprissa, Carlos Watson, asegura que su planilla tiene "un desgaste", pero no agotó los cambios en sus últimos dos compromisos, es decir, desaprovechó la oportunidad de brindarle algo de descanso a algún futbolista.

Luego del triunfo frente a Carmelita (0-1), el estratega campeón nacional afirmó que su equipo suma cierto desgaste por no haber tenido vacaciones.

LEA: Daniel Colindres se echa a Saprissa al hombro

"A partir de julio del año pasado, hemos tenido que encarar Concacaf; además jugamos dos vueltas, las ganamos... clasificamos en Concacaf, luego llegó la cuadrangular y la ganamos también. Eso significa un desgaste. Desde la finalización del campeonato no hemos tenido vacaciones, ellos (los jugadores) han tenido que seguir entrenando para mantener la forma", comentó Watson.

Pese a eso, el timonel prefirió guardarse un cambio en las últimas dos presentaciones del club, contra la UCR y los verdolagas.

"No es obligatorio hacer los tres cambios, hasta ninguno. Hacemos cambios para variar lo que se está dando en la cancha, para sorprender. No he creído oportuno hacer los tres, nada más. Por ninguna parte se dice que son obligatorios", expresó Watson ante la consulta de este medio.

LEA: Carlos Watson: 'Saprissa tiene que dar muchísimo más'

En el duelo contra los académicos en el Estadio Nacional, Watson dejó en el banco a Aarón Cruz, Adrián Chévez, Jordan Smith, Cristian Martínez, Jorman Sánchez, Greivin Marchena y Carlos Villegas. De ellos, solo echó mano a Smith y Martínez, únicos jugadores de campo que tenían experiencia en la Primera División.

Por otra parte, ante los carmelos se guardó a Kevin Briceño, Adrián Chévez, Jorman Sánchez, Keven Alemán, Carlos Villegas, Jefferson Venegas y Anllel Porras. De ellos, solo ingresaron Alemán y Porras, quienes tienen recorrido en la máxima categoría.

Una de las deudas que el propio Watson confesó a inicios de temporada es que no le ha dado oportunidad a sangre joven desde que llegó a ser jefe del banquillo de la S.

"Yo tengo una deuda y es clara, son los juveniles. Se me ha ido tan rápido un año y sé que les he dado muy pocas oportunidades, lo reconozco", citó Watson en su primera rueda de prensa de la campaña.

El próximo duelo de los campeones nacionales será este domingo a las 5 p. m. ante Cartaginés en el Estadio José Rafael Fello Meza. Aún se desconoce si para este encuentro echará mano de algún juvenil.











Comparta este artículo Deportes Carlos Watson no echa mano a toda su banca, pese a desgaste de sus jugadores Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Carlos Watson no echa mano a toda su banca, pese a desgaste de sus jugadores Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.