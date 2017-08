Carlos Watson: 'No tengo deseo de analizar nada, si hablo me meto en problemas'

En la conferencia de prensa el timonel del Saprissa, Carlos Watson, no pudo ocultar su enojo y rabia por los errores arbitrales del central Ricardo Montero en el duelo que los morados perdieron ante Alajuelense.

¿Cuál es el análisis del partido?

No me siento en condiciones de analizar absolutamente nada. Van a tener que disculparme, soy humano, no me siento bien para decir que voy a analizar el partido. No tengo deseo de analizar absolutamente nada.

¿Se siente lastimado, indignado?

Los jugadores y cuerpo técnico nos cuidamos para jugar los partidos de fútbol, debería ser parejo esto de cuidarse.

¿Podría decirnos qué le dijo al árbitro Ricardo Montero?

No, quiero insistir en el tema que no... No me siento bien. ¿Quiere que le diga la verdad? No me siento bien.

¿Se siente perjudicado por lo que pasó en el partido a nivel arbitral?

Sí, sí.

¿Su expulsión cree que hace que sus pupilos pierdan la cabeza en el caso de las expulsiones de Jerry Bengtson y Henrique Moura?

Analícelo como quiera.

¿Piensa que perdieron el clásico solo por errores arbitrales?

No quiero comentar absolutamente nada.

¿Sería bueno que se refiriera a su molestia por respeto a los aficionados?

Ellos van a saber disculparme. Si hablo tendría más problemas. Si hablo me meto en más problemas.

¿Cuál es su sentimiento cuando se empaña el partido más importante de Costa Rica?

No sé que comentario puedo hacer en las condiciones en que estoy. Me parece que no me entienden. Espero que ustedes nunca se enojen para que sepan lo que es. Que no les suceda lo que me está sucediendo a mí en este momento. Vengo a trabajar para sacar adelante a mi equipo y siento que las cosas no fueron justas.

¿Pedirá a la dirigencia del Saprissa alguna protesta por el arbitraje?

Me parece que no se puede hacer nada. Porque anteriormente en un estadio equis he tenido problemas y salí multado, además de agredido, multado. Y hoy por lo que sucedió, hablo y soy suspendido y multado y el otro como si nada, pura vida. Qué puedo hacer yo, nada, solo entrenar, pero ante circunstancias como estas no puedo hacer nada.